Εκτροφέας κροκοδείλων κατακρεουργήθηκε από τα 40 ερπετά του

Άσχημο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα σε έναν ηλικιωμένο εκτροφέα κροκοδείλων στην Καμπότζη. Όπως αναφέρει το BBC, ο 72χρονος Luan Nam προσπαθούσε να μετακινήσει ένα από τα ζώα έξω από το κλουβί του, όταν εκείνο κατάφερε να αρπάξει το ξύλο που κρατούσε και να τον τραβήξει μέσα.

Όπως ήταν φυσικό, στη συνέχεια ο άτυχος εκτροφέας έγινε τροφή για τα ερπετά του, αφού του επιτέθηκαν και άλλοι 39 κροκόδειλοι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή κοντά στην πόλη Σιέμ Ρεάπ της Καμπότζης και ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός την επόμενη ημέρα, όταν και τον αναζήτησαν συγγενείς και φίλοι.

