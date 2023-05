Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση Ουκρανών με drone στο κατεχόμενο Μπερντιάνσκ

Μια μεγάλη έκρηξη, πιθανότατα από drone, σημειώθηκε στο Μπερντιάνσκ, την πόλη-λιμάνι στην περιφέρεια της Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας που έχουν καταλάβει ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού σκέπασε την πόλη με τις πληροφορίες ακόμα να είναι συγκεχυμένες για το ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης με τον ιστότοπο ωστόσο, Kyiv Independent, να αναφέρει ότι υπάρχουν αρκετά θύματα μεταξύ των Ρώσων στρατιωτών.

Local media report a strong explosion in occupied #Berdiansk

Details are being specified. pic.twitter.com/jsL11yLNKc

— NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2023