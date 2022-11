Είναι επίσημο, ο Μασκ επαναφέρει τον Τραμπ στο Twitter - «Ο λαός μίλησε»

Σε δίλημμα ως προς την επαναφορά του λογαριασμού του Αμερικανού πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν τον τελευταίο καιρό ο νεός ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ, αφού από την περασμένη Παρασκευή αποκαθιστά λογαριασμούς που είχαν ανασταλεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, ο Μασκ έριξε το «μπαλάκι» στον λαό με μια δημοσκόπηση και άφησε να τους επιλέξουν για την επαναφορά ή μη του λογαριασμού του Τραμπ: «Η φωνή του λαού είπε ναι!»



The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022