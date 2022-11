Κιμ Γιονγκ Ουν: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της κόρης του, έγινε στην εκτόξευση πυραύλου

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε την εκτόξευση ενός «νέου τύπου» διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου την Παρασκευή (18/11), μαζί με τη μικρή του κόρη, η οποία πραγματοποίησε με αυτόν τον τρόπο τη πρώτη της δημόσια εμφάνιση.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το κρατικό Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (KCNA) δείχνουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να περπατά χέρι-χέρι με το κορίτσι, ενώ ο ICBM βρίσκεται στην πλατφόρμα εκτόξευσης.

This is big. Kim decided to bring his daughter to the Hwasong-17 ICBM launch day. This is the first time we are seeing her introduced on state media. pic.twitter.com/LNBKFGlI9C

— Jeongmin Kim (@jeongminnkim) November 19, 2022