Τουρκία: Επιδρομές με 12 νεκρούς στη Συρία, αντίποινα για την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη

Ήρθε «η ώρα του λογαριασμού», διεμήνυσε χθες μέσω Twitter ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Χουλουσί Ακάρ, πάνω από φωτογραφία που εικονίζει τουρκικό μαχητικό F-16 καθώς απογειώνεται για νυχτερινή επιχείρηση, ενώ σήμερα τα ξημερώματα οι κουρδικές δυνάμεις έκαναν λόγο για τουρκικές αεροπορικές επιδρομές κατά της πόλης Κομπάνι στην βόρεια Συρία.



«Τα καθάρματα θα λογοδοτήσουν για τις ύπουλες επιθέσεις τους», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.



«Οι φωλιές των τρομοκρατών ισοπεδώνονται με πλήγματα ακριβείας», συμπλήρωσε σε δεύτερη ανάρτηση, που συνόδευσε με μοντάζ από την καταστροφή στόχου από αέρος, χωρίς να διευκρινίσει πού βρισκόταν. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει δώσει ως τώρα καμιά λεπτομέρεια για την επιχείρηση που μοιάζει να βρίσκεται σε εξέλιξη τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Κουρδικές δυνάμεις έκαναν λόγο για «αεροπορικούς βομβαρδισμούς του τουρκικού στρατού» κυρίως στην πόλη Κομπάνι, στη βορειοανατολική Συρία, και σε δυο χωριά. Η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει πληροφορίες για τουλάχιστον 12 νεκρούς, έξι μέλη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και έξι Σύρους στρατιωτικούς. Καταγράφηκαν συνολικά πάνω από 20 πλήγματα του τουρκικού στρατού.



Σύμφωνα με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), οι τουρκικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο θέσεις των ΣΔΔ στις επαρχίες Χαλέπι (βόρεια) και Χασάκα (βορειοανατολικά), κυρίως στην πόλη Κομπάνι, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Τουρκία. «Ο τουρκικός βομβαρδισμός στις περιοχές μας απειλεί ολόκληρη την περιοχή. Δεν ωφελεί κανέναν. Θα κάνουμε το παν για να αποφευχθεί μείζων καταστροφή. Αν ξεσπάσει πόλεμος θα τρωθεί όλος ο κόσμος», τόνισε μέσω Twitter. Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε ότι έγιναν βομβαρδισμοί.



Video from #Kobani resident with family as #Turkey conducts airstrikes there & in Darbasiyah, Derik, Tel Rifat, Shebha & Zirgan.



Turkey is targeting the very people (#SDF) that destroyed the #ISIS Caliphate, losing 11,000 lives, so the US did not have to put boots on the ground. pic.twitter.com/J9ufc6277q

— Nadine Maenza (@nadinemaenza) November 19, 2022