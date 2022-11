Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Γυναίκα από τη Συρία ομολόγησε ότι έβαλε τη βόμβα

Επίσημη ανακοίνωση για την ταυτότητα της γυναίκας η οποία έχει συλληφθεί ως η βασική ύποπτη για την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη το μεσήμερι της Κυριακής από την οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι εξέδωσε το αστυνομικό τμήμα της τουρκικής πόλης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόκειτια για την Αχλάμ Αλμπαχασίρ από τη Συρία.

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022