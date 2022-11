Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθη το πρόσωπο που πιστεύεται πως άφησε τη βόμβα

Το πρόσωπο που άφησε τη βόμβα η οποία προκάλεσε την Κυριακή την πολύνεκρη έκρηξη στον πεζόδρομο Ιστικλάλ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, συνελήφθη από την αστυνομία, ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu στο Twitter.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 81 τραυματίστηκαν εξαιτίας της έκρηξης, η οποία, όπως το έθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναδίδει την οσμή της «τρομοκρατίας».

Ο Tούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού κατηγόρησε σήμερα το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) για την επίθεση που διαπράχθηκε χθες Κυριακή στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 80 άλλους.

«Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη» για την έκρηξη της βόμβας, ανέφερε ο κ. Σοϊλού, ανακοινώνοντας τη σύλληψη προσώπου που φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο κ. Σοϊλού δεν διευκρίνισε το φύλλο του προσώπου που συνελήφθη.

«Η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι η εντολή για την έκρηξη δόθηκε από το Κομπάνι. Το άτομο που έβαλε την βόμβα πέρασε από το Αφρίν» πρόσθεσε ο κ. Σοϊλού ανακοινώνοντας ότι πριν τη σύλληψη του ατόμου που φέρεται να άφησε τη βόμβα, είχαν συλληφθεί άλλα 20 άτομα.

Όσον αφορά του τραυματίες ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας είπε ότι πέντε βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και άλλων δύο η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή ενώ πρόσθεσε ότι «είδαμε τι μήνυμα ήθελαν να μας στείλουν με την κίνησή τους αυτή. Το πήραμε. Μην ανησυχείτε, θα πληρώσουν βαριά για ό,τι έκαναν».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι ο πρώτος που μίλησε για τη μυστηριώδη γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στη βομβιστική επίθεση έχοντας πυροδοτήσει τη βόμβα.

«Θα ήταν λάθος να πούμε ότι πρόκειται σίγουρα για τρομοκρατία, αλλά οι πρώτες ενδείξεις και οι πληροφορίες που μας μετέφερε ο πρώτος μου κυβερνήτης είναι ότι υπάρχει μια οσμή τρομοκρατίας εδώ. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι μια γυναίκα έπαιξε ρόλο σε ό,τι συνέβη. Τόσο ο αρχηγός της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης όσο και ο κυβερνήτης μας ερευνούν την έκρηξη και οι κάμερες από το σημείο αναλύονται. Στη συνέχεια θα κάνουμε τις τελικές ανακοινώσεις» υποστήριξε ο Ερντογάν.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

❗️Moment of terrifying explosion in #Istanbul caught on street CCTV cameras. pic.twitter.com/NywSUinAKp

