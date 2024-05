Εικόνες χάους στις ΗΠΑ – Πάνω από 1.600 συλλήψεις διαδηλωτών σε 31 πανεπιστήμια από 21 πολιτείες

Οι συγκρούσεις μεταξύ φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών και Αστυνομίας συνεχίζονται σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία ημέρα αφότου η Αστυνομία της Νέας Υόρκης εισέβαλε σε κτίριο Πανεπιστημίου που είχε καταληφθεί από διαδηλωτές και συνέλαβε περίπου 300 άτομα στο Κολούμπια αλλά και έπειτα στο City College.

*BREAKING:* Columbia university’s anti-Israel encampment has been swiftly dismantled in less than two hours by the NYPD.

This includes those who breached the Hamilton Hall complex as well as the entire tent encampment. More than 75 students have been arrested and taken away… pic.twitter.com/KTM35y5MV5

May 1, 2024