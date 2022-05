Δυτική Όχθη: Νεκρή δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα

Η ιορδανή δημοσιογράφος Σιρίν Αμπού Άκλεχ, η οποία εργαζόταν για το Αλ Τζαζίρα, σκοτώθηκε σήμερα από πυρά ανδρών του ισραηλινού στρατού καθώς κάλυπτε επεισόδια στην Τζενίν, στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ, που έκανε λόγο για «δολοφονία» της.

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως η δημοσιογράφος μπορεί να σκοτώθηκε από πυρά παλαιστινίων μαχητών, καθώς εξελισσόταν μάχη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα, η ρεπόρτερ, μια από τις πιο γνωστές του αλ Τζαζίρα, χτυπήθηκε από σφαίρα στο κεφάλι.

Ακόμη ένας δημοσιογράφος, ο Αλί Σαμόντι της παλαιστινιακής εφημερίδας Αλ Κουντς («Ιερουσαλήμ» στα αραβικά) τραυματίστηκε επίσης από ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με το υπουργείο, στοιχείο που επιβεβαίωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Όμως, σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε, ο ισραηλινός στρατός, αναγνωρίζοντας πως οι δυνάμεις του ανταπέδωσαν τα «μαζικά» πυρά που δέχθηκαν στην Τζενίν, κατά τη διάρκεια επιχείρησής τους, ανέφερε πως «υπάρχει πιθανότητα, που εξετάζεται αυτή τη στιγμή, να χτυπήθηκαν δημοσιογράφοι, πιθανόν από παλαιστίνιους ενόπλους».

Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh was shot and killed by Israeli occupation forces while covering an Israeli raid in the occupied West Bank town of Jenin, the Palestinian health ministry says https://t.co/gURlVPKL4T pic.twitter.com/1WZhG7pm8N

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 11, 2022