Copernicus: Θερμότερος όλων των εποχών ο Μάϊος - Ρεκόρ θερμοκρασίας για 12ο συνεχή μήνα

Ο πλανήτης βίωσε τον θερμότερο Μάιο που έχει καταγραφεί ποτέ, με τον περασμένο μήνα να αποτελεί τον 12ο συνεχόμενο (από τον Ιούνιο του 2023), όπου σημειώνεται ρεκόρ θερμοκρασίας παγκοσμίως, σύμφωνα με τους επιστήμονες του Copernicus.

H μέση θερμοκρασία των 15,91 βαθμών Κελσίου τον Μάιο του 2024 ήταν κατά 1,52°C υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1850-1900, δηλαδή πριν από τη βιομηχανοποίηση, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης του κλίματος της ΕΕ, Copernicus Climate Change Service, γνωστή και ως C3S, ενώ σηματοδοτεί τον 12ο συνεχή μήνα κατά τον οποίο οι θερμοκρασίες ήταν θερμότερες από εκείνες που έχουν καταγραφεί ποτέ, με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία του επιφανειακού αέρα να είναι κατά 0,65°C υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

🌡️📈May 2024 was the warmest May on record, marking the 12th consecutive month in which the global average temperature reached a record value for the corresponding month.

The #C3S data were cited by the UN Secretary General, @antonioguterres.

