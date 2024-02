Βρυξέλλες: Οι αγρότες «πολιορκούν» με χίλια τρακτέρ τη Σύνοδο Κορυφής (βίντεο)

Οι Βρυξέλλες ξύπνησαν σήμερα με μποτιλιαρίσματα και τον ήχο από τις κόρνες, καθώς χίλια τρακτέρ αναμένονταν στην πρωτεύουσα για να καταγγείλουν οι αγρότες -όχι μόνο Βέλγοι, αλλά μαζί τους και Ιταλοί και Ισπανοί- την «ασυνέπεια των ευρωπαϊκών πολιτικών» σε θέματα γεωργίας.

Την ίδια ώρα, οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες ετοιμάζονταν να συναντηθούν στην καρδιά των Βρυξελλών προκειμένου να συζητήσουν για τη βοήθεια στην Ουκρανία και, τουλάχιστον στο περιθώριο, για το μέγα θέμα των αγροτών, που έχουν ξεσηκωθεί σε όλη την Ευρώπη ζητώντας αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο.

ΔΕΙΤΕ LIVE ΕΙΚΟΝΑ:

Χίλια τρακτέρ έχουν αποκλείσει σήμερα δρόμους στις Βρυξέλλες γύρω από τον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής των 27 κρατών-μελών, με φόντο τον θυμό του αγροτικού κόσμου για την ευρωπαϊκή πολιτική.

‼️Today in #Brussels , the #EU summit will begin, discussing the allocation of 50 billion euros to #Ukraine . Meanwhile, farmers, unhappy with the tax policies in the agricultural sector, have blocked roads near the summit venue with 1000 tractors since night, according to AFP.… pic.twitter.com/kLE1vElUz3

Ο αγροτικός κόσμος σε όλη την Ευρώπη φαίνεται ότι έβραζε εδώ και καιρό και χρειαζόταν μόνο μια σπίθα για να ανάψει η φωτιά και να εξαπλωθεί παντού. Στον χορό μπαίνουν χώρες με μεγάλο αγροτικό πληθυσμό και σημαντική παραγωγή όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ρουμανία και βέβαια η Ελλάδα.

«Υπάρχουν χίλια τρακτέρ ή αγροτικά μηχανήματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι οι αγρότες που διαδηλώνουν προέρχονται κυρίως από το Βέλγιο.

Γαλλικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι αγρότες γκρέμισαν ένα ιστορικό άγαλμα από τη θέση του στην πλατεία Λουξεμβούργου ενώ υπήρξαν και κάποιες συγκρούσεις με αστυνομικούς.

Όπως μπορεί κανείς να δει σε βίντεο και φωτογραφίες στα social media, οι διαδηλωτές έχουν ανάψει φωτιές σε δρόμους γύρω από το κτίριο όπου συνεδριάζουν οι 27.

Brussels, morning of the EU summit! Looks like a war zone, but it is the EU waging war on its farmers. European farmers are enraged - they’ll have no more of it and we stand in full solidarity! 💪🏻#AgriculteursEnColere #Brussels #EU #EUSummit pic.twitter.com/cmfOeJ873w

— Karvovszki Krisztina (@kkarvovszki) February 1, 2024