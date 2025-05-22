Βρετανία: Εξετάζει τον χημικό ευνουχισμό για τους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων

Οι σοβαροί σεξουαλικοί παραβάτες στη Βρετανία θα μπορούσαν να υποβληθούν σε υποχρεωτικό χημικό ευνουχισμό βάσει των νέων σχεδίων που πρόκειται να ανακοινώσει η βρετανική κυβέρνηση για να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των φυλακών.

Μελέτες έχουν δείξει σύμφωνα με τη Daily Mail ότι τα φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταστείλουν τις ορμές και να μειώσουν τα αδικήματα κατά σχεδόν τα δύο τρίτα.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Σαμπάνα Μαχμνούντ εξετάζει τώρα σχέδια για την εφαρμογή της θεραπείας σε 20 φυλακές στην Αγγλία και την Ουαλία, ενόψει ενός πανεθνικού προγράμματος για την αποσυμφόρηση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Στόχος της να προχωρήσει ακόμη περισσότερο - διερευνώντας εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να υιοθετήσει τον χημικό ευνουχισμό για τους σεξουαλικούς εγκληματίες.

«Για πολύ καιρό, αγνοούσαμε την απειλή που θέτουν οι σεξουαλικοί παραβάτες, θεωρώντας τις λύσεις πολύ δύσκολες ή δυσάρεστες», δήλωσε κυβερνητική πηγή στην εφημερίδα The Sun. «Η Σαμπάνα δεν διστάζει να κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσει το κοινό». Η εφημερίδα αναφέρει ότι τα σχέδια για ένα μικρό εθελοντικό πιλοτικό πρόγραμμα έχουν απορριφθεί επειδή δεν είναι αρκετά σκληρά.

Ο ευνουχισμός έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνια, για παραβάτες που έχουν αποφυλακιστεί με αναστολή. Μια δημοσκόπηση τον Φεβρουάριο διαπίστωσε ότι περισσότεροι από τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων κάτω των 30 ετών πίστευαν ότι οι σεξουαλικοί παραβάτες θα έπρεπε να ευνουχίζονται.

Η έρευνα, της Find Out Now, κατέγραψε ότι το 67% αυτών τάσσεται υπέρ του χημικού ευνουχισμού των σεξουαλικών παραβατών και μόνο το 24% κατά, αντανακλώντας τη σκληρή στάση της γενιάς για την τήρηση της τάξης.

Ο χημικός ευνουχισμός είναι εθελοντικός στη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία και τη Δανία, και ορισμένοι σεξουαλικοί παραβάτες τον αναζητούν ενεργά. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη λήψη δύο φαρμάκων, το ένα για τον περιορισμό των σεξουαλικών σκέψεων και το άλλο για τη μείωση της τεστοστερόνης και τον περιορισμό της λίμπιντο. Έχει επίσης προταθεί από χώρες όπως η Κύπρος, ως εναλλακτική λύση στην έκτιση ισόβιας κάθειρξης.

Η πρόταση έρχεται μήνες αφότου το Καζακστάν ανακοίνωσε τον μαζικό χημικό ευνουχισμό 11 παιδεραστών εν μέσω μιας εκστρατείας για την χειρουργική αφαίρεση των γεννητικών οργάνων των χειρότερων παραβατών. Όλοι οι άνδρες φέρονται να «διέπραξαν εγκλήματα κατά ανηλίκων» στην περιοχή Κοστανάι στο βόρειο τμήμα της χώρας. Το Καζακστάν έχει τους αυστηρότερους νόμους στον κόσμο για τους παιδεραστές.

