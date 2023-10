BBC: Η Χαμάς συζητά την απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

Καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, η Χαμάς προσφέρθηκε να απελευθερώσει ορισμένους με αντάλλαγμα την άμεση κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC. Το Ισραήλ δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε αυτό, υπογραμμίζει το βρετανικό μέσο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το CNN, ο στρατός του Ισραήλ τονίζει ότι η πλειονότητα των ομήρων στη Γάζα είναι ζωντανοί. Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, ο ισραηλινός στρατός (IDF) δημοσίευσε νέες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των ομήρων και των αγνοουμένων που έχουν συλληφθεί από τη Χαμάς μετά την αιφνιδιαστική επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου.

Πάνω από 20 από τους ομήρους είναι κάτω των 18 ετών, ενώ 10-20 από αυτούς είναι άνω των 60 ετών. Δεν είναι σαφές πόσοι όμηροι συνολικά κρατούνται στη Γάζα.

Όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, ο αριθμός των αγνοουμένων είναι μεταξύ 100 και 200 ατόμων, ενώ εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση τη Δευτέρα ότι ο αριθμός είναι τουλάχιστον μεταξύ 200-250.

Συγκεκριμένα, ο Άμπου Ομπάιντα υποστήριξε ότι οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ κρατούν περίπου 200 όμηρους, ενώ οι υπόλοιποι κρατούνται από άλλους «μαχητικούς σχηματισμούς» στη Γάζα. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των ομήρων λόγω των συνεχών ισραηλινών βομβαρδισμών.

Πόλεμος στο Ισραήλ: Τι αποκαλύπτει ο πρώην αρχηγός της Χαμάς

Ο πρώην αρχηγός της Χαμάς, Χάλεντ Μασάαλ, έδωσε συνέντευξη το βράδυ της Πέμπτης στο σαουδαραβικό δίκτυο Al – Arabiya και συζήτησε για το σημερινό πόλεμο με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, κατά την διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια έφερε τον πρώην αρχηγό της Χαμάς με το γεγονός ότι ο κόσμος συγκρίνει την οργάνωση Χαμάς με το Ισλαμικό Κράτος, μία εξαιρετικά σκληρή φονταμενταλιστική ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση, η οποία διέπραξε φρικαλεότητες εναντίον αμάχων.

(ο πρώην ηγέτης της Χαμάς, Χάλεντ Μασαάλ)

Η δημοσιογράφος ανέφερε ότι «Ισχυρίζεστε ότι η αντίσταση είναι νόμιμη στα μάτια σας, αλλά αυτό που είδε ο δυτικός κόσμος στις οθόνες του ήταν το κίνημα της Χαμάς να βλάπτει Ισραηλινούς πολίτες. Ο κόσμος συγκρίνει το κίνημα για το οποίο είστε υπεύθυνος, μεταξύ άλλων και για την εικόνα του στο εξωτερικό, με το ISIS.»

Ο Μεσάαλ, ο οποίος διετέλεσε από το 1996 έως το 2017 πρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, της απάντησε: «Το Ισραήλ θα μας σκοτώσει, είτε ήμασταν αντίθετοι είτε όχι.»

Γιατί κρατά αιχμάλωτους τους ισραηλινούς στρατιώτες

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης, ο πρώην ηγέτης της Χαμάς ανέφερε ότι η ένοπλη οργάνωση κρατά αιχμάλωτους πολλούς Ισραηλινούς στρατιώτες προκειμένου να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των κρατουμένων που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ.»

Στην συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε ότι η αιφνιδιαστική επίθεση που διεξήγαγε η Χαμάς στο Ισραήλ ήταν «μια υπολογισμένη κίνηση που η οργάνωση έχει πλήρη επίγνωση των συνεπειών της.»

Saudi Arabia TV 🇸🇦 (Al Arabiya) to Hamas leader Khaled Mashal: “How do you expect the world to support you when you committed such crimes against civilians? The entire world compares you to ISIS!”pic.twitter.com/Jjsk3Y81uf

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 19, 2023