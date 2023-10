Πόλεμος στο Ισραήλ: Νεκρός ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς - Σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον επικεφαλής των λεγόμενων εθνικών δυνάμεων ασφαλείας υπό την ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην οργάνωση.

Ο διοικητής των υπό την ηγεσία της Χαμάς Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας στη Γάζα, Jehad Mheisen σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με αναφορές που κοινοποιήθηκαν σήμερα.

Σύμφωνα με την jerusalem Post οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

BREAKING: An Israeli airstrike has killed Jehad Mheisen, head of the Hamas-led National Security Forces, and members of his family in Gaza, reports Hamas media.https://t.co/BAOIs2cXJl

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/HIX7MqVMZt

— Sky News (@SkyNews) October 19, 2023