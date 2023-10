Η Χαμάς δημοσίευσε το πρώτο βίντεο με όμηρο από το Ισραήλ: «Είμαι η Μάγια, πάρτε με από εδώ»

Στη δημοσιότητα έδωσε η Χαμάς το πρώτο βίντεο μίας κοπέλας 21 ετών που από το Σάββατο 7 Οκτωβρίου κρατείται όμηρος από την τρομοκρατική οργάνωση.

Πρόκειται για την Μάγια Σαμ η οποία συμμετείχε στο μοιραίο φεστιβάλ στη μεθόριο του Ισραήλ, όπου 260 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία τουλάχιστον 199 είναι οι όμηροι από το Ισραήλ, που η Χαμάς κρατά στα εδάφη της.

«Είμαι η Μάγια Σαμ, είμαι 21 ετών από τη Σοχάμ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Γάζα. Επέστρεψα νωρίς το πρωί του Σαββάτου από ένα πάρτι στην περιοχή Σντερότ. Τραυματίστηκα σοβαρά στο χέρι. Με έφεραν στη Γάζα και με μετέφεραν στο νοσοκομείο εδώ για τρεις ώρες. Με φρόντισαν και μου παρείχαν φαρμακευτική αγωγή. Σας ζητώ απλώς να με φέρετε πίσω στο σπίτι μου το συντομότερο δυνατό, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στα αδέλφια μου. Σας παρακαλώ, πάρτε με από εδώ το συντομότερο δυνατό», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

