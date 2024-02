Αυτό είναι το trailer από την horror ταινία της Σταχτοπούτας!

Στα φώτα της δημοσιότητας δόθηκε η επίσημη αφίσα, αλλά και το πρώτο trailer από την επερχόμενη ταινία τρόμου της Σταχτοπούτας, που έρχεται να στοιχειώσει τους κινηματογράφους μέσα στη χρονιά, με τον τίτλο Cinderella's Curse.

Πρόκειται για μία ταινία που έχει αναλάβει η ChampDog Films και θα επικεντρώνεται στο θρυλικό παραμύθι και θα το μετατρέψει σε έναν εφιάλτη. Μάλιστα, γνωρίζουμε ήδη ότι αυτή η ταινία θα έχει πολύ αίμα και θα είναι αρκετά “gore”. Στην παραγωγή βρίσκεται και η ITN Studios που θα αναλάβει τη διανομή της ταινίας.

Στο Cinderella's Curse πρωταγωνιστεί η Natasha Henstridge των Species, Ghosts of Maris, ενώ μαζί της βρίσκονται και οι Kelly Rian Sanson, Chrissie Wunna, Danielle Scott, Natasha Tosini, Lauren Budd και Sam Barrett. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Louisa Warren, ενώ το σενάριο έχει γράψει ο Harry Boxley (Mary Had A Little Lamb).

Η πλοκή αναφέρει: Η ταινία ακολουθεί μια απελπισμένη Σταχτοπούτα που καλεί μέσα από ένα αρχαίο βιβλίο τη νεράιδα νονά της, αναζητώντας εκδίκηση από την κακιά θετή μητέρα της και τις θετές αδερφές της που την κακοποιούν και την βασανίζουν καθημερινά.

Η Louisa Warren δήλωσε πρόσφατα: Αυτή είναι μια απίστευτα μοναδική ταινία της Σταχτοπούτα που όλοι αγαπάμε και γνωρίζουμε. Θα υπάρξουν μερικά ωραία πράγματα και φρικιαστικοί θάνατοι από τα χέρια της.

Το Cinderella's Curse θα παίξει στους κινηματογράφους μέσα στο 2024, αλλά προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί η ημερομηνία πρεμιέρας.

