Αναφορές του βρετανικού στρατού για κατάληψη πλοίου στα Στενά του Ορμούζ

Ο βρετανικός στρατός προειδοποίησε το Σάββατο 13/04 ότι άγνωστοι ενδέχεται να έχουν επιβιβαστεί σε πλοίο κοντά στο κρίσιμο Στενό του Ορμούζ. Αξιωματούχος της Άμυνας της Μέσης Ανατολής απέδωσε την κατάληψη του πλοίου στο Ιράν.

Η προειδοποίηση από το United Kingdom Maritime Trade Operations δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επιβίβαση στον Κόλπο του Ομάν, στα ανοικτά της λιμενικής πόλης Φουτζάιρα των Εμιράτων.

Το πλοίο που εμπλέκεται είναι πιθανότατα το υπό πορτογαλική σημαία MSC Aries, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που σχετίζεται με το Zodiac Maritime με έδρα το Λονδίνο. Η Zodiac Maritime είναι μέρος της ομάδας Zodiac του Ισραηλινού δισεκατομμυριούχου Eyal Ofer.

BREAKING:

The Islamic regime in Iran just hijacked the Portuguese-flagged container ship MSC ARIES.

It was sailing from the UAE to India when it was hijacked near the Strait of Hormuz.

20 Filipino sailors kidnapped

🇮🇳🇦🇪🇵🇭🇵🇹 pic.twitter.com/hPskHIAkUY

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024