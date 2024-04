Σίδνεϊ: 6 οι νεκροί από την επίθεση με μαχαίρι, 9 μηνών βρέφος ανάμεσα στους τραυματίες (βίντεο)

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction του Σίδνεϊ της Αυστραλίας καθώς ένας άνδρας ολπισμένος με μαχαίρι σκόρπισε τον θάνατο.

Έξι άνθρωποι έπεσαν νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας αυτός πυροβολήθηκε αφού προηγουμένως είχε καταφέρει να μαχαιρώσει ανυποψίαστους ανθρώπους.

Αναφορές κάνουν λόγο για 7 τραυματίες ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών και η μητέρα του, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ένας άνδρας κυνηγούσε και μαχαίρωνε ανθρώπους, προτού εκκενωθεί και αποκλειστεί το συγκρότημα Westfield στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με συγκεχυμένες πληροφορίες οι δράστες ήταν δύο. Ο ένας έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας ενώ ο άλλος κατάφερε να διαφύγει.

Βίντεο που έχει ανέβει στα social media δείχνει τη στιγμή που γυναίκα αστυνομικός έχει ακινητοποιήσει τον δράστη.

#BREAKING Australia: The stabber was neutralized by shooting and the visible rule was eliminated. pic.twitter.com/ey9IYMMjSc — The Outpost (@outpostosint) April 13, 2024

Η πρώτη φωτογραφία του δράστη που σκότωσε και τραυμάτισε πολλούς ανθρώπους στο Bondi Junction του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία

First photo of terrorist who ki||ed and injured several people in Sydney’s Bondi Junction, Australia. pic.twitter.com/dnp1UzUmMQ — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) April 13, 2024

Βίντεο δείχνει τις στιγμές που ο δράστης τρέχει μέσα στο εμπορικό κέντροκαθώς ο κόσμος τρέχει για να σωθεί

Warning graphic content.#UPDATE: Video footage shows the moments the alleged attacker runs through Bondi Westfield shopping centre as people try and disperse. #9News pic.twitter.com/4s943uMCx0 — 9News Sydney (@9NewsSyd) April 13, 2024

Η αστυνομία -συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας Τακτικών Επιχειρήσεων- και ασθενοφόρα έχουν μεταβεί στο σημείο.

Τραυματιοφορείς έχουν μεταφέρει δύο άτομα στο νοσοκομείο μέχρι στιγμής, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έχουν δει πολλούς ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο με αίμα στα ρούχα τους.

Μια νεαρή μάρτυρας που βρίσκεται σήμερα κλειδωμένη μέσα σε ένα κατάστημα - δήλωσε ότι άκουσε πυροβολισμούς και κραυγές.

«Είμαστε απολύτως τρομοκρατημένοι», είπε.

Νωρίτερα πανικόβλητοι άνθρωποι εθεάθησαν να τρέχουν στην πεζογέφυρα έξω από το κέντρο σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Incident at Bondi Junction Westfield. Heard what sounded like gun shots when inside the centre and all ran out. People running along top level of bridge pic.twitter.com/xoBUUt9hbk — Ricardo Gonçalves (@BUSINESSricardo) April 13, 2024

BREAKING: Suspected terror attack in Sydney, Australia. Several people killed Different reports coming in on whether it’s a stabbing or shooting attack. People can be seen running inside the shopping mall in Bondi where the attack took place pic.twitter.com/q1kIBMTF6l — Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024

BREAKING: Multiple people stabbed at a Westfield Bondi Junction shopping centre in Sydney, Australia in a suspected terrorist attack. The sound of firing also heard. More details to follow pic.twitter.com/eXDqWDBTLn — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) April 13, 2024

