Αιγύπτια δημοσιογράφος ανακρίνει με δύσκολες ρωτήσεις τον ηγέτη της Χαμάς (βίντεο)

Μια συνέντευξη με τον ηγέτη της Χαμάς, Χαλίντ Μασάαλ, στον αραβικό τηλεοπτικό σταθμό Al-Arabiya κάνει τον γύρο του Διαδικτύου. Η Αιγύπτια δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιάστρια Ράσα Ναμπίλ, που φημίζεται για τις επίμονες ερωτήσεις της, αμφιβάλλει για το επιχείρημα της Χαμάς ότι η επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου ήταν μέρος της «νόμιμης αντίστασης» των Παλαιστινίων.

«Πώς μπορείτε να απαιτήσετε από τη Δύση και τον κόσμο γενικότερα να υποστηρίξουν την παλαιστινιακή υπόθεση, ενώ τα πράγματα που έχει κάνει η Χαμάς στους ισραηλινούς αμάχους είναι πρωτοσέλιδα;» ρωτά η Ράσα Ναμπίλ τον Μασάαλ. «Είναι μέρος της ιδεολογίας της Χαμάς να συμπεριφέρεται έτσι στους αμάχους;» ρώτησε.

Ο ηγέτης της Χαμάς φάνηκε να τα χάνει. Δεν περίμενε επίθεση και μάλιστα σε αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο. Υποστήριξε, πάντως, ότι η ισλαμιστική οργάνωση που κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας επικεντρώνει τις επιθέσεις της στους στρατιώτες. «Αλλά σε όλους τους πολέμους υπάρχουν κάποιες απώλειες αμάχων. Δεν φέρουμε ευθύνη γι’ αυτούς», ισχυρίστηκε.

Η Αιγύπτια δημοσιογράφος, δίνοντας και μαθήματα σε πολλούς Δυτικούς συναδέλφους, συνεχίζει απτόητη: «Θα ζητήσετε συγγνώμη για αυτό που έγινε στους Ισραηλινούς αμάχους στις 7 Οκτωβρίου;».

Hamas Leader Abroad Khaled Mashal Rejects Accusations of Transgressions against Civilians on October 7 Attack: We Have Nothing to Apologize For; Hamas Only Fights Soldiers, But Sometimes There Are Civilian Victims in War; Hizbullah, Arab Countries Should Do More to Help Us #Hamas… pic.twitter.com/x3O40CFQn8

— MEMRI (@MEMRIReports) October 20, 2023