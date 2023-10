Αγγλία: Ποιος είναι ο παίκτης του χόκεϊ που με το παγοπέδιλό του έκοψε τον λαιμό του αντιπάλου του

Με σοκαριστικό τρόπο, το όνομα του Ματ Πέτγκρεϊβ βρέθηκε αναμεμειγμένο σε μια υπόθεση ανθρωποκτονίας που συνέβη κατά τη διάρκεια ενός αγώνα χόκεϊ επί πάγου. Ο 31χρονος αμυντικός είναι ο παίκτης της ομάδας των Sheffield Steelers στο NHL που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του Άνταμ Τζόνσον, όταν με το παγοπέδιλό του έκοψε τον λαιμό του παίκτη των Nottingham Panthers.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει εκτεταμένες συζητήσεις σχετικά με τις νομικές συνέπειες που πρέπει να ακολουθήσουν την πράξη του. Τα social media έχουν πάρει φωτιά σχετικά με τον τρόπο που έπαιξε και μάρκαρε τον Τζόνσον και τα μηνύματα μίσους είναι πολλά. Μάλιστα κάποιοι ανέφεραν ότι έπαιξε βρώμικα και πολλοί είναι εκείνοι που ζητούν τη σύλληψή του.

«Ο Ματ Πέτγκρεϊβ είναι γνωστό ότι είναι βρώμικος παίκτης και έχει αποβληθεί από πολλούς αγώνες για «ύπουλα» χτυπήματα. Θα έπρεπε να συλληφθεί σήμερα και είναι αηδιαστικό που οι περισσότεροι τίτλοι των μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για «ατύχημα».

Matt Petgrave has been known to be a dirty player and has been thrown out of multiple games for cheap shots. He should be arrested today and it's gross most media headlines say "Accident" — RD (@RichDanger1234) October 30, 2023

«Ο παίκτης του NHL Άνταμ Τζόνσον πέθανε σε ζωντανή μετάδοση, αφού ο Ματ Πέτγκρεϊβ του έκοψε το λαιμό με το παγοπέδιλό του. Ο Πέτγκρεϊβ έχει ιστορικό κακής συμπεριφοράς. Έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα λεπτά ποινής (σεζόν 2022-2023) και αποβάλλεται από παιχνίδια».

NHL player Adam Johnson (29) died on live TV after Matt Petgrave slashed his throat with his skate Petgrave has a history of bad behavior in the EIHL, including racking up the most penalty minutes (2022-2023 season) and getting booted out of games The media quickly has declared… pic.twitter.com/x9KPRe7iOI — Sanatani 😎 🚩 (@sanatani_kiran) October 30, 2023

«Πρέπει ισοβίως να μην ξαναπαίξει χόκεϊ και στη συνέχεια να μπει στη φυλακή».

Οι αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παίκτη και λίγες ώρες μετά το συμβάν υπήρξαν ερωτήματα σχετικά με το αν ο Πετγκρεϊβ έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν έχει συλληφθεί.

Ο Πέτγκρεϊβ, συντετριμμένος από τα τραγικά γεγονότα, έχει λάβει υποστήριξη από τους συμπαίκτες του και διάφορες προσωπικότητες του αθλητισμού που τον παρηγορούν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η σύντροφος του Τζόνσον που ήταν στον αγώνα και είδε τον αγαπημένο της να πεθαίνει είπε πως ο Ματ δεν φταίει γι' αυτή την τραγωδία και ζήτησε να σταματήσουν τα μηνύματα μίσους εναντίον του.

