Αεροπορικές επιδρομές σε Ιράκ και Συρία - 40 νεκροί από τα αντίποινα των ΗΠΑ

Φονικές ήταν οι αμερικανικές επιδρομές σε Ιράκ και Συρία σε αντίποινα για μια θανατηφόρα επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στην Ιορδανία.

Συγκεκριμένα εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον περισσότερων από 85 στόχων που συνδέονται με τη Φρουρά της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και πολιτοφυλακές που υποστηρίζει, σκοτώνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν 40 άτομα.

