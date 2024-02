ΗΠΑ: Γιατρός κατηγορήθηκε ότι αυνανίστηκε δίπλα σε 14χρονη σε αεροπλάνο και τελικά κρίθηκε αθώος

Αθώος κρίθηκε ένας γιατρός από τη Βοστώνη, που κατηγορήθηκε ότι αυνανίστηκε δίπλα σε ένα 14χρονο κορίτσι σε αεροπλάνο. Ένας δικαστής απάλλαξε τον 33χρονο Sudipta Mohanty, από κάθε αδίκημα την Τετάρτη έπειτα από τριήμερη δίκη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης.

Ο Mohanty είπε ότι όλα αυτά που συνέβησαν έφεραν σε δύσκολη θέση την οικογένειά του και ήταν μπερδεμένος ως προς το γιατί συνέβη αυτό. «Η αρραβωνιαστικιά μου καθόταν δίπλα μου στη συγκεκριμένη πτήση και κανένας από εμάς δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί μας συνέβη αυτό», είπε σε γραπτή δήλωση.

«Έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο να φροντίζω τους άλλους ως γιατρός και ήταν αποκαρδιωτικό που απομακρύνθηκα, ενώ ήμουν αντιμέτωπος με αυτές τις ψευδείς κατηγορίες». Ο γιατρός του Κέιμπριτζ κατηγορήθηκε ότι έκανε την άσεμνη πράξη σε πτήση της Hawaiian Airlines τον Μάιο του 2022. Η ανήλικη, η οποία δεν κατονομάστηκε, τον κατηγόρησε ότι αυνανιζόταν μέχρι να εκσπερματώσει, αφού παρατήρησε ότι η κουβέρτα που είχε μέχρι τον λαιμό του είχε πέσει στα πόδια του και το παντελόνι του ήταν ανοιχτό.

Όταν ο πρώην υπάλληλος του Ιατρικού Κέντρου Beth Israel Deaconess πήγε στην τουαλέτα, το κορίτσι πήγε σε ένα άλλο κοντινό άδειο κάθισμα και ισχυρίστηκε ότι ένιωθε «αηδιασμένο και πολύ άβολα», σύμφωνα με τη New York Post. Αφού έφτασε στη Βοστώνη, είπε στους παππούδες της, με τους οποίους ταξίδευε, την εμπειρία της και αυτοί ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο Μοχάντι, ωστόσο, είπε ότι οι δεκάδες επιβάτες γύρω τους και οι αεροσυνοδοί που εξυπηρετούσαν τους επιβάτες δε θεώρησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αφού απαγγέλθηκε κατηγορία τον Σεπτέμβριο, ο γιατρός πέρασε από δίκη.

