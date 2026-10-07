Υπόθεση Άλεξ: Θρίλερ 20 χρόνια μετά – «Έχω στοιχεία ότι απήχθη», λέει ένας από τους τότε ανήλικους

Είκοσι χρόνια μετά την εξαφάνιση του Άλεξ Μεσχισβίλι, ο φάκελος της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο αναμένεται να ανοίξει και πάλι.

Ένας από τους ανθρώπους που είχαν κατηγορηθεί τότε για τον θάνατό του και σήμερα ζει στην Αγγλία υποστηρίζει ότι έχει στην κατοχή του στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν την υπόθεση «στην πραγματική αλήθεια», όπως ισχυρίζεται. Η νέα εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά από τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο στην τότε υπόθεση.

Η επικοινωνία με τη δικαστική ψυχολόγο



Όπως ανέφερε στο iefimerida η δικαστική ψυχολόγος κ. Χριστίνα Αντωνοπούλου, η οποία είχε εμπλακεί στην υπόθεση, λίγο καιρό μετά την είδηση θανάτου του Σταύρου Γεωργίου έλαβε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένα από τα παιδιά που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο και είχε κατηγορηθεί για τον θάνατο του Άλεξ. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει φτιάξει την οικογένειά του και ζει στην Αγγλία, της ανέφερε πως έχει στοιχεία που θα ανατρέψουν όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για την υπόθεση αυτή. «Στο μήνυμά του μου ζήτησε να βρω έναν μάχιμο δικηγόρο καθώς, όπως μου ανέφερε, θέλει να ανοίξει και πάλι η υπόθεση και να παρουσιάσει στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν έχουν εξεταστεί», αναφέρει η κ. Αντωνοπούλου και προσθέτει ότι: «Ο ίδιος επιμένει ότι καταδικάστηκε άδικα. Αρνείται ότι εκείνος ή οι φίλοι του άγγιξαν ποτέ τον Άλεξ και αρνείται επίσης ότι συμμετείχαν σε bullying εις βάρος του. Το σημαντικότερο, όμως, είναι αυτό που υποστηρίζει και ότι μπορεί πλέον να αποδείξει, ότι ο Άλεξ δεν δολοφονήθηκε, αλλά απήχθη».

Τα στοιχεία που υποστηρίζει ότι διαθέτει



Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ηλεκτρονικό του μήνυμα ο άνθρωπος που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του μικρού Άλεξ, τα στοιχεία αυτά δεν παρουσιάστηκαν και συνεπώς δεν αξιολογήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Η κ. Αντωνοπούλου επικοινώνησε με τη γνωστή δικηγόρο Βάσω Πανταζή, η οποία προτίθεται να αναλάβει την υπόθεση. Η κ. Πανταζή περιμένει την απαραίτητη εξουσιοδότηση και την άφιξη του πρώην κατηγορούμενου στην Ελλάδα μαζί με το υλικό που υποστηρίζει ότι έχει στην κατοχή του.

Το μεγάλο κενό της υπόθεσης



Η σημασία των στοιχείων αυτών δεν βρίσκεται μόνο στην εκδοχή της απαγωγής. Συνδέεται και με το μεγάλο κενό που παραμένει από το 2006 ότι η σορός του Άλεξ δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου, σύμφωνα με την αρχική εκδοχή, είχε μεταφερθεί.

Ο πρώην κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ακριβώς αυτό δεν είναι τυχαίο. Κατά τη δική του εκδοχή, τα στοιχεία που διαθέτει μπορούν να αποδείξουν ότι ο 11χρονος δεν είχε καταλήξει ποτέ εκεί και ότι η πραγματική τύχη του πρέπει να αναζητηθεί αλλού.





Ποιοι θέλουν να μιλήσουν για την υπόθεση



Η κ. Αντωνοπούλου επισημαίνει ότι η επικοινωνία αυτή δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο. Όπως λέει, παιδιά που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση, τα οποία σήμερα είναι περίπου 30 ετών και έχουν δημιουργήσει τις δικές τους οικογένειες, θέλουν επίσης να μιλήσουν για όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με την ίδια, τα πρόσωπα αυτά είχαν αρνηθεί ότι σκότωσαν τον Άλεξ και σήμερα εμφανίζονται διατεθειμένα να δώσουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα αλλά και για όσα ακολούθησαν μετά την εξαφάνιση του 11χρονου.

Η νέα νομική προσέγγιση της υπόθεσης -Τα ερωτήματα για την ιατροδικαστική γνωμάτευση



Η δικηγόρος Βάσω Πανταζή, η οποία έχει έρθει σε μια πρώτη επαφή με τον πρώην κατηγορούμενο, βλέπει την υπόθεση από διαφορετική πλέον νομική σκοπιά εκτιμώντας ότι πρέπει να εξεταστούν ξανά κρίσιμα σημεία της δικογραφίας και ένα από αυτά είναι η ιατροδικαστική προσέγγιση.

Όπως επισημαίνει στο iefimerida η κ. Πανταζή, την εποχή εκείνη δεν είχε τεθεί με τον ίδιο τρόπο ζήτημα αμφισβήτησης των ιατροδικαστικών ευρημάτων. Σήμερα, όμως, θεωρεί ότι η αξιοπιστία της συγκεκριμένης εκτίμησης πρέπει να εξεταστεί εκ νέου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ιατροδικαστική γνωμάτευση που είχε αποδώσει τον θάνατο του Άλεξ σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, την ώρα που η σορός του παιδιού δεν είχε εντοπιστεί. Αυτό είναι, κατά την κ. Πανταζή, ένα από τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σήμερα. Πώς προέκυψε η συγκεκριμένη αιτία θανάτου όταν δεν υπήρχε η σορός για να εξεταστεί; Το ζήτημα, όπως το θέτει η κ. Πανταζή, δεν είναι να γίνει εκ των υστέρων μια αυθαίρετη ανατροπή όσων είχαν κριθεί, αλλά να επανεξεταστεί με τα σημερινά δεδομένα η αξιοπιστία της αρχικής ιατροδικαστικής εκτίμησης.

Η κ. Πανταζή κάνει λόγο για αναψηλάφηση της υπόθεσης, περιμένοντας πρώτα την εξουσιοδότηση από τον άνθρωπο που βρίσκεται στην Αγγλία και, κυρίως, την άφιξη των στοιχείων που έχει υποσχεθεί ότι θα φέρει στην Ελλάδα.

Η εξαφάνιση στη Βέροια



Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο είχε διαδραματιστεί στις 3 Φεβρουαρίου 2006. Ο Άλεξ Μεσχισβίλι, 11 ετών, με καταγωγή από τη Γεωργία, έφυγε από το κλειστό γυμναστήριο της Ελιάς στη Βέροια με προορισμό το μαγαζί του πατριού του, αλλά δεν έφτασε ποτέ. Στο επίκεντρο της εξαφάνισης βρέθηκαν πέντε ανήλικα παιδιά ηλικίας 11 έως 13 ετών. Οι έρευνες τότε ανέδειξαν στοιχεία για bullying και περιστατικά βίας εις βάρος του Άλεξ. Η αρχική εκδοχή ήταν ότι τα παιδιά είχαν χτυπήσει τον 11χρονο και στη συνέχεια είχαν μεταφέρει και κρύψει τη σορό του σε υπαίθριο χώρο ιδιωτικού κτιρίου που επρόκειτο να κατεδαφιστεί. Όμως το σημείο ερευνήθηκε και ο Άλεξ δεν βρέθηκε. Στην πορεία, οι καταθέσεις των παιδιών διαφοροποιήθηκαν. Αρνήθηκαν την αρχική εκδοχή και υποστήριξαν ότι είχαν δεχθεί πιέσεις και εκφοβισμό προκειμένου να ομολογήσουν.

Η δικαστική εξέλιξη



Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης και το 2011 ο παππούς δύο εκ των ανηλίκων καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4,5 ετών για υπόθαλψη εγκληματία κατά συρροή και ψευδορκία μάρτυρα κατ’ εξακολούθηση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γνώριζε για την εμπλοκή των εγγονών του στην υπόθεση, αλλά απέκρυψε πληροφορίες από τις Αρχές. Ο άνθρωπος αυτός πέθανε τον Μάιο του 2025.

Πηγή: iefimerida.gr

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