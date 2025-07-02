Σοκ με τον 13χρονο που βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Μια ασύλληπτη τραγωδία αποκαλύφθηκε χθες (1/7) στη Φυλή, όπου ένα αγόρι μόλις 13 ετών εντοπίστηκε απαγχονισμένο μέσα στο σπίτι του.

Πλέον οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τους λόγους που οδήγησαν τον 13χρονο σε αυτή την απονενοημένη πράξη, ενώ εξετάζονται και πληροφορίες που αναφέρουν ότι το ανήλικο παιδί είχε υπάρξει θύμα εκφοβισμού από συνομηλίκους του. Τον 13χρονο εντόπισαν νεκρό οι γονείς του.

Κατασχέθηκε το κινητό και το λάπτοπ του

Παράλληλα, ερευνάται εάν ο θάνατός του συνδέεται με κάποιο επικίνδυνο διαδικτυακό παιχνίδι ή πρόκληση (challenge), καθώς τέτοιου είδους φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί μεταξύ παιδιών αυτής της ηλικίας, με ορισμένα να έχουν μοιραία κατάληξη. Γι' αυτό το λόγο έχει κατασχεθεί από τις Αρχές το κινητό και το λάπτοπ του ανήλικου προκειμένου οι αστυνομικοί να δουν τις τελευταίες συνομιλίες του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Φυλής, το οποίο ήδη προχωρά στη λήψη καταθέσεων και στη συλλογή στοιχείων.

