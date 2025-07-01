Σοκ: 13χρονο αγόρι βρέθηκε απαγχονισμένο σπίτι του

«Μούδιασμα» προκάλεσε η είδηση για ένα 13χρονο αγόρι στη Φυλή που βρέθηκε απαγχονισμένο μέσα στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (30/6), όταν οι γονείς βρήκαν το άτυχο παιδί απαγχονισμένο και χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο σπίτι τους.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από το σχολείο του, επρόκειτο για ένα παιδί, ιδιαίτερα κοινωνικό και χαρούμενο, που αγαπούσε τον αθλητισμό και είχε καλούς φίλους.

Η οικογένεια του, οι συγγενείς, οι φίλοι και η τοπική κοινωνία στη Φυλή είναι συγκλονισμένη και αδυνατεί να πιστέψει το γεγονός και τις αιτίες του, καθώς το παιδί δεν εμφάνιζε οποιοδήποτε λόγο ώστε να προβεί σε τέτοια κίνηση.

Η Αστυνομία για το περιστατικό στη Φυλή

Επισημαίνεται ότι προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας στη Φυλή ενώ, όπως προαναφέρθηκε, ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με τις αιτίες του τραγικού συμβάντος, ακόμα και εκείνο του σχολικού εκφοβισμού, κάτι που συζητείται ευρέως στο σχολείο του.

Ακόμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανοιχτά είναι επίσης όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με τις συνθήκες που το παιδί προέβη στο απονενοημένο διάβημα.

Ξυλοκόπησαν 19χρονο που έκανε παρατήρηση σε παρέα που ενοχλούσε νεαρό -«Έχει ράγισμα στο κρανίο»

Πέθανε η 18χρονη που είχε καταρρεύσει σε γυμναστήριο