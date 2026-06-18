Σε κρίσιμη κατάσταση 4 μηνών βρέφος έπειτα από τροχαίο στο Κρανίδι

Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση έπειτα από τροχαίο νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις τεσσάρων μηνών, το οποίο διακομίστηκε από το Κρανίδι στο Θριάσιο Νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του βρέφους παρουσίασε επιδείνωση, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν εσπευσμένα στη διασωλήνωσή του κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι το κοριτσάκι φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική επέμβαση.

Το βρέφος εισάγεται στο χειρουργείο, ενώ οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του ιδιαίτερα κρίσιμη.

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης αναμένεται να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία και η στενή παρακολούθησή του από το ιατρικό προσωπικό.

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