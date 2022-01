Pieces of Her: Μια πρώτη ματιά στην πολυαναμενόμενη σειρά θρίλερ του Netflix

Το Netflix ετοιμάζεται να διαθέσει στους συνδρομητές του την τηλεοπτική σειρά «Pieces of Her», που βασίζεται στο best seller θρίλερ του 2018, της διάσημης συγγραφέως Karin Slaughter.

Πρωταγωνίστρια της σειράς θα είναι η Toni Collette και το καστ θα συμπληρώσουν οι Bella Heathcote, Jessica Barden, Jacob Scipio, Joe Dempsie, Aaron Jeffery, Omari Hardwick, Gil Birmingham, David Wenham, Calum Worthy, Nicholas Burton και Terry O’Quinn. Τη σκηνοθεσία του «Pieces of Her» ανέλαβε η Minkie Spiro (The Plot Against America).

Η υπόθεση θα μας μεταφέρει σε μία πόλη της Georgia, όπου ένα βίαιο περιστατικό πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις για την 30χρονη Andy Oliver και τη μητέρα της Laura.

Το δίκτυο δημοσίευσε παράλληλα κάποιες φωτογραφίες από τα γυρίσματα, ενώ ανακοίνωσε πως η σειρά θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 4 Μαρτίου. Το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσει και το επίσημο τρέιλερ.