Με επιτυχία η γιορτή του «μαζί» (Φωτορεπορτάζ)
ηγφ
clock 15:11 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τρίτη και τελευταία ημέρα του φετινού Αντιρατσιστικού φεστιβάλ. Η 26η διοργάνωση του φεστιβάλ έριξε αυλαία, την ώρα που σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης.

Μια γιορτή, μια κινητοποίηση κινητοποίηση ενάντια στο ρατσισμό, τον σεξισμό, το φασισμό, την Ακροδεξιά. Μια κινητοποίηση για την αλληλεγγύη των καταπιεσμένων που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Λαοθάλασσα πλημμύρισε το Πάρκο Γουδή, δίνοντας για 26η χρονιά ηχηρό παρών ενότητας και αλληλεγγύης.

Όπως κάθε χρόνο οι μεταναστευτικές κοινότητες της Αθήνας υποδέχθηκαν ένθερμα τον κόσμο με αρώματα και γεύσεις δικα τους. Σχεδόν 20 κουζίνες με γεύσεις από Ασία, Αφρική και Μέση Ανατολή σερβίρουν παραδοσιακά πιάτα από τα μέρη τους.

Στην κεντρική σκηνή, σήμαναν το τέλος του φεστιβάλ με τραγούδια και χορό οι Χαΐνηδες, Σπύρος Γραμμένος, Remember August.

Δείτε στιγμιότυπα από την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ μέσα από τον φακό του Νικόλα Γεωργίου:

ηγφ
ηη
ασδ
ασδ

 

ΠΗΓΗ: ROSA

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - τροχαίο: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο νεαρός οδηγός - Στην Εντατική η 23χρονη συνοδηγός

Κρήτη: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η υπεύθυνη του καταστήματος

Ηράκλειο: Παρέσυρε με το ΙΧ του, μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της - Χειρουργείο για το ένα!

