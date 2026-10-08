Η μάνα είδε το "θαύμα": Από την εγκεφαλική πάραλυση στο πτυχίο της Ιατρικής! (βίντεο)

Η ιστορία της Γεωργίας Μπαντούνα και της κόρης της, Κατερίνας Μποφίλιου, αποτελεί ένα από τα πιο συγκλονιστικά και φωτεινά παραδείγματα μητρικής αυτοθυσίας, δύναμης και απόλυτου «θαύματος» της θέλησης στην Ελλάδα.

Το χρονικό της γέννησης και η διάγνωση

Η Κατερίνα γεννήθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Λόγω επιπλοκών και ιατρικού λάθους κατά τον τοκετό, υπέστη περιγεννητική υποξία (έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο) και, σαν να μην έφτανε αυτό, ακολούθησε ένα ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Το αποτέλεσμα αυτών των σοβαρών βλαβών ήταν η διάγνωση της εγκεφαλικής παράλυσης. Οι αρχικές ιατρικές προβλέψεις για το μέλλον και την εξέλιξη του μωρού ήταν δυσκόλυνες και εξαιρετικά αποθαρρυντικές.

Η μητέρα - "βράχος"

Απέναντι στο σοκ της διάγνωσης, η Γεωργία Μπαντούνα πήρε μια συνειδητή απόφαση ζωής: να γίνει η ασπίδα, ο οδηγός και ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της κόρης της.



Αν και είχε σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων, αποφάσισε να κάνει μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση. Ήθελε να κατανοήσει σε βάθος τους μηχανισμούς μάθησης και υποστήριξης, ώστε να βοηθήσει την Κατερίνα με τον πιο επιστημονικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Ο ατελείωτος αγώνας των φυσικοθεραπειών

Μητέρα και κόρη αφιέρωσαν χιλιάδες ώρες σε καθημερινές, επίπονες θεραπείες. Στόχος τους ήταν να κατακτηθούν πράγματα που για άλλους θεωρούνται αυτονόητα: να μπορεί η Κατερίνα να καταπιεί, να μασήσει, να κρατήσει ένα ποτήρι χωρίς να της πέφτει λόγω της υπερτονίας, και τελικά να φτάσει να ντύνεται και να δένει τα κορδόνια της αυτόνομα.

Το μεγάλο «θαύμα»: Από την παράλυση στην Ιατρική Σχολή

Η Κατερίνα, έχοντας δίπλα της τη μητέρα της, ανέπτυξε έναν ακλόνητο χαρακτήρα με σύνθημα: «Όταν σου λένε "δεν μπορείς", να απαντάς "κοίτα να μαθαίνεις"».



Αποφοίτησε από το 2ο Γενικό Λύκειο Γλυκών Νερών με το απόλυτο άριστα (20).



Πέτυχε την εισαγωγή της στην κορυφαία σχολή της χώρας, την Ιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ).



Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της και πήρε το πτυχίο της Ιατρικής, αποδεικνύοντας ότι κανένας σωματικός περιορισμός δεν μπορεί να φυλακίσει ένα κορυφαίο και αποφασιστικό μυαλό.

Η ιστορία τους, η οποία προβλήθηκε και μέσα από την εκπομπή «Με Αποφασιστικότητα» της ΕΡΤ3, παραμένει ένας ύμνος στη δύναμη της μητρικής αγάπης και στο πώς το πείσμα μπορεί να νικήσει κάθε ιατρικό στατιστικό δεδομένο.

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