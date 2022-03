Βρες τον άνθρωπό σου χρησιμοποιώντας τον Νόμο της Έλξης!

Ο Paulo Coelho έχει γράψει πως «οι σημαντικές συναντήσεις έχουν σχεδιαστεί [από τις ψυχές] πολύ πριν τα σώματα συναντηθούν».

Γιατί όμως ενώ ονειρεύεσαι τον εαυτό σου σε μια υγιή σχέση, γεμάτη εμπιστοσύνη, αποδοχή και αγάπη, τελικά καταλήγεις να μετράς αποτυχημένα ραντεβού και σχέσεις-αδιέξοδα;

Η Sarah Prout και ο σύζυγός της, Sean Patrick Simpson, υποστηρίζουν ότι ο Νόμος της Έλξης μπορεί να μας βγάλει από όλο αυτό και να μας βοηθήσει να φέρουμε στη ζωή μας τον ιδανικό σύντροφο.

WHO IS WHO

Η Sarah Prout είναι διάσημη συγγραφέας την οποία έχουν κατατάξει στο top-10 των καλύτερων μπλόγκερ και μαζί με το σύζυγό της, Sean Patrick Simpson έχουν ιδρύσει την εκδοτική εταιρία Älska Publishing που αριθμεί πάνω από 200 συγγραφείς και έχουν εκδώσει πάνω από 50,000 βιβλία. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2009 μέσω Twitter και σύντομα κατάλαβαν πως είχαν βρει ο ένας στο πρόσωπο του άλλου τον ιδανικό σύντροφο. Όπως λένε, ο Νόμος της ‘Ελξης τους έφερε κοντά. Έτσι, μελετώντας τις διδασκαλίες πνευματικών ηγετών, ψυχολόγων και ειδικών σε σχέσεις και βασισμένοι στη δική τους εμπειρία, έφτιαξαν ένα πρόγραμμα 21 ημερών για να έλξει κανείς στη ζωή του την ιδανική σχέση. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν «σε 21 μέρες μπορεί οποιοσδήποτε να γίνει love-ready, soul-sexy and joyfully prepared» για να φέρει στη ζωή του το σύντροφο που ο ίδιος ονειρεύεται.

LOVE, ACTUALLY

Τι θέλεις να έλξεις; Αληθινή αγάπη; Έναν άνθρωπο να σε παίρνει αγκαλιά δίπλα στο αναμμένο τζάκι; Ερωτικές στιγμές που θα σε απογειώσουν και θα ανεβάσουν το επίπεδο του σεξ ένα βήμα πιο ψηλά; Έναν άντρα που μαζί του θα γελάς και θα χαίρεσαι τη ζωή; Ή κάποιον με τον οποίο θα δημιουργήσεις οικογένεια;

Τα καλά νέα, σύμφωνα με τους Prout και Simpson, είναι ότι «αυτός ο άνθρωπος υπάρχει και είναι κάπου εκεί έξω, όχι μόνο στα σενάρια του κινηματογράφου. Το ξέρεις γιατί έχεις δει άλλους να βρίσκουν τον έρωτα της ζωής τους. Πώς όμως θα τον βρεις κι εσύ; Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βγει αμέτρητα μέτρια ραντεβού, έχουν γνωρίσει πολλούς συντρόφους που αργά ή γρήγορα αποδείχτηκαν λάθος… Φαντάσου όμως για μια στιγμή να τον έβρισκες, χωρίς όλες αυτές τις απογοητεύσεις!».

«Μόλις βρεις τον Ένα και Μοναδικό», λένε οι δύο ειδικοί, «θα συμβούν 3 καταπληκτικά πράγματα στη ζωή σου:

«Θα ξαναβρεις την αίσθηση του πάθους και του σκοπού. Όλα θα έχουν βρει το νόημά τους».

Οι Prout και Simpson λένε ότι γνωρίστηκαν μέσω Twitter το 2009 και σύντομα έκαναν ο ένας για χάρη του άλλου χιλιάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν. Τι τους έδινε δύναμη; «Το άλμα πίστης», όπως λένε: Πίστεψαν ότι είχαν βρει ο ένας στο πρόσωπο του άλλου τον άνθρωπό τους.

«Θα ζήσεις την αγάπη χωρίς όρους, αυτή που σου επιτρέπει να είσαι ελεύθερος, χωρίς ‘‘φίλτρα’’ και ‘‘ανασφάλειες’’ ανάμεσά σας, να είσαι αυτή που είσαι. Όταν έχεις βρει τον ιδανικό σύντροφο, τον αποδέχεσαι ακριβώς όπως είναι και το ίδιο συμβαίνει και από τις δύο πλευρές. Αυτή η εμπειρία ξεκινά με το να βρει κανείς την αγάπη μέσα του και να την καλλιεργήσει».

Όταν κανείς βρει μέσα του την αγάπη, τότε μπορεί να βιώσει, σύμφωνα με τους δύο ειδικούς, ανάπτυξη πνευματική, αλλά και σε κάθε επίπεδο της ύπαρξης. «Πολύ συχνά ακούμε τους άντρες να παραπονιούνται για το ότι οι γυναίκες τους γκρινιάζουν, ενώ οι γυναίκες ζητάνε από τους συντρόφους τους περισσότερο χρόνο. Εμείς ήμασταν πολύ σαφείς στο τι ζητούσαμε από τη σχέση μας πριν ακόμα γνωριστούμε και έτσι δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Αυτό από μόνο του μας έχει ανοίξει το δρόμο να εξελιχθούμε και πνευματικά: μάθαμε να εμπιστευόμαστε τη διαίσθησή μας, αυτό τον πολύτιμο εσωτερικό οδηγό που όλοι έχουμε, συνδεθήκαμε ο καθένας με τον εσωτερικό του εαυτό καλύτερα, ενώ το σεξ περνάει σε επόμενο επίπεδο!».

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟΝ «ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ»;

«Στον εγκέφαλό μας», εξηγούν οι Prout και Simpson, «υπάρχει ένα τμήμα, το οποίο ονομάζεται δικτυωτό σύστημα ενεργοποίησης, το οποίο αρχίζει να ψάχνει στον κόσμο γύρω μας γι’ αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Το πρόβλημα είναι ότι αν στο μυαλό μας έχουμε δημιουργήσει μια πραγματικότητα γεμάτη με πεποιθήσεις όπως ‘‘δεν αξίζω’’ και ‘‘δεν θα βρω ποτέ τον ιδανικό σύντροφο’’, ή με κολλήματα σε σχέσεις που αφορούν το παρελθόν, τότε ακριβώς αυτά θα έλξουμε. Αυτό που κάνουν λάθος οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ότι ψάχνουν κάποιον να γεμίσει τα δικά τους κενά… Από την έρευνά μας με εκατοντάδες άντρες και γυναίκες, ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν 4 κύριοι λόγοι για τους οποίους κάποιος δεν βρίσκει τον έρωτα της ζωής του: αναζητά σε κάποιον άλλο άνθρωπο (1) ασφάλεια, (2), επιβεβαίωση, (3) αποδοχή, ή (4) ολοκλήρωση. Αυτές είναι ασυνείδητες και εγγυημένες συνταγές αποτυχίας. Και τις επαναλαμβάνουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε και μάλιστα για ολόκληρα χρόνια… Αν ψάχνεις μια σχέση όντας ο ίδιος ελλειπής, θα έλξεις ακριβώς αυτό: μια ελλειπή σχέση».

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για να έλξουμε λοιπόν τον κατάλληλο σύντροφο, όπως λένε οι Prout και Simpson, χρειάζεται να βάλουμε στον εγκέφαλό μας εικόνες οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτό που θέλουμε να έλξουμε. Και για να μας προετοιμάσουν, μας δίνουν μια τεχνική βαθιάς χαλάρωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας συντονιζόμαστε με τη συχνότητα του ιδανικού μας Άλλου. Ο τρόπος είναι απλός, αλλά στοχεύει ακριβώς εκεί που ξεκινούν όλα: στο ασυνείδητό μας. Εκεί, με τη βοήθεια αυτού του διαλογισμού, θα αντικαταστήσουμε τις αρνητικές πεποιθήσεις («δεν αξίζω», «δεν θα βρω ποτέ τον άνθρωπό μου») που μας κάνουν να έλκουμε αταίριαστους με εμάς συντρόφους, με αυτό που πραγματικά αξίζουμε.

Έτοιμοι; Πάμε!

Κάθισε αναπαυτικά, ηρέμησε και κλείσε τα μάτια σου.

Πάρε βαθιές αναπνοές για να χαλαρώσεις.

Φαντάσου ότι βρίσκεσαι στον κήπο της ψυχής σου. Είναι πλούσιος και νιώθεις σαν στο σπίτι σου. Έχει λιακάδα, νιώθεις τη ζέστη του ήλιου πάνω σου και μυρίζεις τα λουλούδια. Είσαι ξυπόλητη και πατάς πάνω στο μαλακό γρασίδι.

Γύρω από τον κήπο υπάρχουν πανύψηλα καταπράσινα δέντρα, που συμβολίζουν διάφορες εκδοχές της ζωής σου και την ανάλογη σοφία που έχεις πάρει από καθεμία. Κάθεσαι κάτω από το αγαπημένο σου δέντρο και περιστοιχίζεσαι από πανέμορφα ροζ, κίτρινα, και γαλάζια άνθη. Νιώθεις γαλήνη. Αυτός ο ιερός τόπος είναι ο κήπος της ψυχής σου, ο πιο αληθινός κήπος της καρδιάς σου.

Όσο κάθεσαι παραδομένη και απόλυτα ασφαλής, βλέπεις μια φιγούρα στο βάθος. Σηκώνεσαι και την πλησιάζεις. Ξέρεις ποιος είναι και ανυπομονείς να τον συναντήσεις ξανά.

Όσο πλησιάζεις βλέπεις ότι λάμπει από χαρά που σε ξαναβλέπει. Το βλέμμα σας συναντιέται και αγκαλιάζεστε ζεστά. «Εσύ είσαι», λέτε και οι δύο, όσο γίνεστε ένα. Νιώθεις αγάπη και χαρά, νιώθεις σαν να επέστρεψες στο σπίτι.

Η αδελφή ψυχή σου σε πιάνει από το χέρι και σε οδηγεί στο δέντρο που καθόσουν πριν. «Αυτό είναι και το δικό μου αγαπημένο δέντρο», σου λέει. «Σε περίμενα. Τον γνωρίζω καλά τον κήπο της ψυχής σου».

Ο σύντροφός σου απλώνει το χέρι του και αγγίζει στον κορμό του δέντρου μια μεγάλη, ασημί πόρτα που δεν είχες προσέξει προηγουμένως ότι βρισκόταν εκεί. Πάνω της βλέπεις σκαλισμένα αρχαία σύμβολα. Αναγνωρίζεις την υπογραφή και των δυο σας και αρχίζεις να θυμάσαι ότι βρίσκεστε στην αρχή ενός ταξιδιού το οποίο είχατε συμφωνήσει πριν από πολλές ζωές. «Όταν ανοίξει η πόρτα αυτή», λέει ο σύντροφός σου, «θα δεις στην άλλη πλευρά όλα όσα πρόκειται να δημιουργήσουμε μαζί». Η πόρτα αρχίζει να ανοίγει.

Κοιτάζοντας πίσω από την πόρτα βλέπεις εικόνες από τη μελλοντική ζωή σου: γέννηση, θάνατος, γάμος, χαρά, δάκρυα, γέλια, επανένωση, πάθος, πόνος, ευλογία, αγάπη. Αυτές οι εικόνες έχεις την αίσθηση ότι όλα είναι καλά, ενώ η ουσία του συντρόφου σου έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή.

Ο σύντροφός σου σε κοιτάζει στα μάτια και σου λέει: «Θυμήσου, όλα συμβαίνουν στην ώρα τους, σύμφωνα με το θεϊκό πλάνο. Θα σε δω σύντομα, αγάπη μου». Και έτσι αποχαιρετάτε προς το παρόν ο ένας τον άλλο.

Κάνεις ένα βήμα πίσω ώστε να βρεθείς από την πλευρά της πόρτας που βρισκόσουν στην αρχή, στο Εδώ και Τώρα.

Ανοίγεις τα μάτια σου, γεμάτη εμπιστοσύνη ότι ο ανώτερός σου εαυτός έχει ένα πλάνο ώστε μια μέρα να περπατήσεις κρατώντας το χέρι της αδελφής ψυχής σου. Μέχρι να ξανασυναντηθείτε, θυμήσου πώς ένιωθες όταν σου κρατούσε το χέρι, όταν ήσασταν μαζί.

Αυτή είναι μία από τις 30 ασκήσεις που δίνουν οι Prout και Simpson και οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, θα έλξουν στη ζωή μας τον ιδανικό για εμάς σύντροφο. «Οι άνθρωποι που παίρνουν στη ζωή αυτό που θέλουν είναι όσοι συντονίζονται με αυτό που θέλουν να έλξουν. Φαντάσου ότι είσαι πλήρης για να έλξεις μια σχέση πληρότητας», λένε. Στις 21 μέρες του προγράμματός τους μπορεί κανείς να μάθει ποιους ανθρώπους έλκουμε στη ζωή μας και γιατί, απαντήσεις στην ερώτηση «γιατί δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Ένας και Μοναδικός», γιατί είναι σημαντικό όλοι οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι τους αξίζει να γνωρίσουν την αληθινή αγάπη κ.λπ.

