Στο πλευρό του Μπρους Γουίλις η Ντέμι Μουρ

Η υγεία του Μπρους Γουίλις χειροτερεύει ολοένα και περισσότερο, καθώς περνούν οι μέρες… Η σύζυγός του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, μαζί με τα παιδιά τους βρίσκονται στο πλευρό του διάσημου ηθοποιού και τον στηρίζουν στη μάχη που δίνει με την άνοια.

Τις ημέρες των Χριστουγέννων, το πρώην μοντέλο ανέβασε στο Instagram οικογενειακές φωτογραφίες από τις γιορτινές μέρες που πέρασαν όλοι μαζί, αλλά και από την ταινία δράσης που παρακολούθησαν, το «Die Hard» του 1988, με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Μπρους Γουίλις.

Ο 68χρονος σταρ του «Pulp Fiction», είναι επίσης πατέρας της Ρούμερ, 35, της Σκάουτ, 32 και της Ταλούλα, 29 ετών, παιδιά που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Ντέμι Μουρ, 61 ετών.

Η διάσημη σταρ δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει τον πρώην σύζυγό της μόνο του, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του. Η υγεία του Μπρους Γουίλις χειροτερεύει ολοένα και περισσότερο, καθώς περνούν οι μέρες…

Amid Bruce Willis' battle with dementia, his family is banding together to make the holiday season special. In our new cover story, go inside how his wife Emma Heming, ex Demi Moore and their daughters are rallying around the ailing star: https://t.co/G5xjNVgca6

