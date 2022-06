Ο Τζόνι Ντεπ μπήκε στο TikTok μετά τη δικαστική νίκη επί της Άμπερ Χερντ

Ο Johhny Depp βγήκε νικητής μετά τη δικαστική μάζι που με την πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ, η οποία τον μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο 58χρονος ηθοποιός αποφάσισε να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο Tik Tok όπου στο βιογραφικό του γράφει «περιστασιακός θεατρίνος»

Μέχρι στιγμής δεν έχει ακολουθήσει κάποιον άλλον ούτε έχει κάνει κάποια ανάρτηση στον λογαριασμό, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Johnny Depp joins TikTok after legal victory over ex-wife Amber Heard in defamation trial https://t.co/syBTsPkbyz

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 7, 2022