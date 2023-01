Ναταλία Γερμανού: Θα παρουσιάσει το Fame Story;

Μετά από 17 χρόνια, το Fame Story και φήμες θέλουν τη Ναταλία Γερμανού να το παρουσιάζει. Η παρουσιάστρια θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα από την εκπομπή της και δήλωσε πως δεν της έχει γίνει καμμία πρόταση.

«Δε μου έχει γίνει καμία πρόταση για το Fame Story. To έχω κάνει 20 χρόνια πριν. Νομίζω ότι ο μόνος σίγουρος για το Fame Story είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Θα γίνει το Fame Story, αλήθεια είναι αυτό, το έχει πάρει ο Νίκος Κοκλώνης. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος νομίζω είναι σίγουρος εκεί. Δε νομίζω να είμαι εγώ η παρουσιάστρια, ίσως να είναι ο Νίκος Κοκλώνης. Δε θα συμπέσει το Fame Story με το Just the 2 of us. Αλλά ο Ανδρέας πιστεύω και πρέπει να είναι ο διευθυντής της ακαδημίας, όπως ήταν και τότε» ανέφερε η παρουσιάστρια.

