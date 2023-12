Μπραντ Πιτ: Οι πρώτες φωτογραφίες μαζί με τη νέα του σύντροφο!

Τις πρώτες κοινές φωτογραφίες του Μπραντ Πιτ με τη νέα του σύντροφο, Ινές ντε Ραμόν, από κοινή τους έξοδο για τα 60α γενέθλιά του, έδωσε στη δημοσιότητα το Page Six.

Περπατώντας δίπλα στην αγαπημένη του, ο Μπραντ Πιτ «τραβάει» τα βλέμματα με το κιτρινόμαυρο κοστούμι του, που λένε ότι κοστίζει 6.000 δολάρια. Αυτή είναι η πρώτη μακροχρόνια σχέση του ηθοποιού μετά το διαζύγιο του με την Αντζελίνα Τζολί.

ICYMI: Brad Pitt Joined by Girlfriend Ines De Ramon For 60th Birthday Celebration | Click to read more 👇 https://t.co/2OARlNepv1

— TMZ (@TMZ) December 21, 2023