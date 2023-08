Μπιγιονσέ: Viral το βίντεο που δείχνει σεκιουριτά να τη... θωπεύει!

Η Μπιγιονσέ κάνει περιοδεία σ' όλο τον κόσμο. Η τραγουδίστρια βγήκε με το τανκ στη Βοστώνη αλλά αυτό χάλασε, με αποτέλεσμα να σταματήσει η συναυλία και χρειάστηκε η επέμβαση της ασφάλειας για να την βοηθήσει να βγει.

Στο βίντεο που έχει γίνει viral βλέπουμε πως ένας από τους άντρες των σεκιούριτι στην προσπάθειά του να τη βοηθήσει να κατέβει με ασφάλεια τη... θώπευσε!

Φυσικά το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου:

