Μπέζος για Χαϊκάλη: «Κλισέ το “θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι”, αυτά είναι απλά λόγια»

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Γιάννης Μπέζος στην εκπομπή «Weekenders» και κλήθηκε να σχολιάσει και τις δηλώσεις του Παύλου Χαϊκάλη στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη που ανέφερε πως το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.

«Όχι, αυτά είναι σχετικά πράγματα. Θα έλεγα , όπως είναι όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι λίγο κλισέ αυτά. Θα μπορούσε να βγει κάποιος και να πει “ο ιατρικός κόσμος είναι ένα μεγάλο κρεβάτι”. Είναι λόγια. Λόγια τα οποία λέγονται πάνω σε φόρτιση και θα πρέπει και γι’ αυτά εκεί να κάνουμε την κριτική και να μην τους δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία.

«Είναι αλλού το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν γίνομαι κουραστικός με αυτό που λέω αλλά νομίζω ότι πρέπει λίγο να φύγουμε από αυτά. Δηλαδή βλέπουμε πως ο πλανήτης έχει ανοίξει και εμείς, ας πούμε, καθόμαστε και ασχολούμαστε με τα μικρά. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και θα πρέπει να αντιληφθούμε την παρουσία μας και την ζωή μας σε σχέση με όλο τον κόσμο πια», σχολίασε.

Διαβάστε επίσης

