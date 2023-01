Μις Υφήλιος: Η 28χρονη Μις ΗΠΑ είναι η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου

H 28χρονη R’Bonney Gabriel ήταν εκείνη που κέρδισε τον 71ο διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος. Πρόκειται για την Μις ΗΠΑ, η οποία έχει καταγωγή από τις Φιλιππίνες και κατάφερε να ξεχωρίσει μεταξύ 84 διαγωνιζόμενων.

Η καλλονή είναι σχεδιάστρια μόδας, μοντέλο και καθηγήτρια ραπτικής από το Τέξας.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023