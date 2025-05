Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποκάλυψε ότι δεν έχει δει τα επεισόδια του «Sex and the City»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η τηλεοπτική Κάρι Μπράντσο που άφησε εποχή μέσα από τη σειρά «Sex and the City» και σε συνέντευξή της αποκάλυψε πως δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ ολόκληρα τα επεισόδια των δύο παραγωγών στις οποίες πρωταγωνίστησε.

«Δεν έχω δει το ''Sex and the City'', τα περισσότερα επεισόδια τουλάχιστον», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο E! News.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ούτε τα παιδιά της έχουν δει κάποιο επεισόδιο του «Sex and the City» και του «And Just Like That». «Νομίζω πως είναι κάπως περίεργο γι’ αυτά να εντάξουν κάτι τέτοιο στη λίστα προβολών τους. Ακόμη και ο Τζέιμς Γουίλκι ξεκίνησε με το να έρθει στην πρεμιέρα του And Just Like That, μετά άρχισε να βλέπει τη σειρά, αλλά το διάβασμα για το σχολείο μπήκε εμπόδιο. Είναι όμως όλα διαθέσιμα, όποτε το θελήσουν, χωρίς καμία πίεση από μένα».

