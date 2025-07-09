ΤΡΙ.14 Απρ 2026 12:06
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Βισκαδουράκης: «Περίμενα Κυριακή να πάω εκκλησία να φάω κόλλυβα ή να κλέψω κάνα κονιάκ από το ιερό»
Βισκαδουράκης
clock 13:00 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» βρέθηκε καλεσμένος ο Θανάσης Βισκαδουράκης και ο ίδιος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που ο ίδιος αντιμετώπισε στο παρελθόν.

«Γρήγορα αντιλαμβάνομαι… Έγινα καψιμιτζής και έκανα λαθρεμπόριο: κρουασάν, Coca-Cola. Και μάζεψα ένα ποσό. Οι φορτηγατζήδες με αγαπάνε. Ο διοικητής μου με έλεγε “κιτρινιάρη” στο στρατό επειδή είπα ότι είμαι Ολυμπιακός. Με έβαζαν όλη μέρα σκοπιά. Πήγαινα, σπούδαζα, αλλά εγώ ήμουν μαθημένος. Δεν είχα να περιμένω ποιος να με λυτρώσει; Περίμενα Κυριακή πρωί να πάω εκκλησία να κοινωνήσω ή να φάω κόλλυβα ή να κλέψω κάνα κονιάκ από το ιερό και να πάω στη Σκοπιά να πίνω, γιατί δεν είχα λεφτά εγώ», εξομολογήθηκε ο ίδιος.

Διαβάστε επίσης 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Θανάσης Βισκαδουράκης Εκκλησια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis