Αλληλοσπαραγμός και μηνύσεις στην οικογένεια Ντελόν

Oι γιοι του Αντονι και Αλέν Φαμπιέν από τη μια και από την άλλη η κόρη του Ανούσκα. Οι γιοι του κατηγορούν την Ανούσκα, πως θέλει να μεταφέρει τον πατέρα τους που φέρεται να είναι στα τελευταία του, στην Ελβετία όπου ζει. Όσοι γνωρίζουν την οικογένεια, υποστηρίζουν πως ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει είναι για την τεράστια περιουσία του ηθοποιού που εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια ευρώ.

Τελευταίο επεισόδια στη δημόσια διαμάχη, μια συνομιλία μεταξύ της Ανούσκα και του Αλέν Ντελόν που καταγράφηκε εν αγνοία της κόρης του ηθοποιού από τον Αλέν-Φαμπιέν. Στο ηχητικό ακούγεται η Ανούσκα να λέει στον πατέρα της πως τον θεωρούν ξεμωραμένο. "Είμαι κουρασμένη μπαμπά". Αυτά φέρονται να είναι τα λόγια της Ανούσκα προς τον πατέρα της. Ο Αλέν-Φαμπιέν, δημοσίευσε τη συνομιλία στο Instagram την Παρασκευή.

Στο κοινωνικό δίκτυο, αφηγείται ότι η σκηνή έλαβε χώρα την ώρα που έτρωγε με τον πατέρα του. Η αδελφή του εισβάλλει μέσα στην κουζίνα. "Πριν μπει στην κουζίνα, έβαλα το τηλέφωνό μου κάτω από μια πετσέτα (φροντίζοντας να ενεργοποιήσω την ηχογράφηση)", έγραψε ο Αλέν Φαμπιέν. Ο γιος του ηθοποιού αποχώρησε από την κουζίνα αλλά κατέγραφε τη συνομιλία.

"Πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός".

Η Ανούσκα ακούγεται να εκμυστηρεύεται στον πατέρα της: "Με θάβουν και σε περνάνε για ξεμωραμένο. Πάνω απ' όλα, πρέπει να προσέχεις". "Κι εγώ, είμαι μια κόρη που χειραγωγεί τον πατέρα της", συνεχίζει. "Η παγίδα κλείνει γύρω σου", επαναλαμβάνει αρκετές φορές.

"Ο μπαμπάς είναι πολύ αδύναμος. Αυτό είναι γεγονός. Όλοι το ξέρουμε αυτό (...) Ο μπαμπάς δεν έχει πάντα συνοχή (σ αυτά που λέει). Όλοι το ξέρουμε αυτό. Όλοι το ξέρουμε αυτό", γράφει ο γιος του στο Instagram, περιγράφοντας την κατάσταση του πατέρα του. "Ο μπαμπάς δεν ξέρει πότε είναι πρωί ή βράδυ".

Μετά την απόρριψη μιας μήνυσης κατά της Χιρομί Ραλέν, που φρόντιζε τον πατέρα τους, στις 3 Ιανουαρίου 2024, οι διαφωνίες της οικογένειας έχουν έρθει στο προσκήνιο. Σε συνέντευξή του στο Paris-Match, ο Αντονι Ντελόν επέκρινε την αδελφή του για την απόκρυψη των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε, αποκάλυψαν μια σαφή "επιδείνωση" των γνωστικών ικανοτήτων του Αλεν Νελόν.

Μετά από αυτές τις δηλώσεις, ο διάσημος ηθοποιός ανακοίνωσε την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου την πρόθεσή του να καταθέσει μήνυση για δυσφήμιση κατά του γιου του, λέγοντας ότι είναι "εξαιρετικά σοκαρισμένος" από τα σχόλια του τελευταίου για την αδελφή του Ανούσκα, η οποία αποφάσισε και η ίδια να καταθέσει μήνυση.

Χθες Κυριακή, στον τηλεοπτικός σταθμό TF1, η κόρη του διάσημου ηθοποιού υποστήριξε ότι "ο Αλέν Ντελόν δεν είναι καλά". "Ντρέπομαι που η οικογενειακή μας ζωή, η προσωπική μας ζωή, επιδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο", είπε.

