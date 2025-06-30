Ελένη Βουλγαράκη: H αγαπημένη της άσκηση για γλουτούς

Η Ελένη Βουλγαράκη δεν αγαπά απλώς τη γυμναστική και τη σωστή διατροφή· τα έχει κάνει τρόπο ζωής. Η φροντίδα του σώματός της δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική εμφάνιση -δίνει εξίσου μεγάλη σημασία στο τι καταναλώνει, επιλέγοντας τροφές που τη θρέφουν, την ενδυναμώνουν και της προσφέρουν ισορροπία στην καθημερινότητά της.

Κάπως έτσι, εξηγείται και η εντυπωσιακή της σιλουέτα: γραμμωμένη, υγιής και γεμάτη ενέργεια. Για την Ελένη, τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Πίσω από την εικόνα υπάρχει συνέπεια, στόχος και αγαπημένες επιλογές -τόσο στη διατροφή όσο και στην προπόνηση.

Μία από τις ασκήσεις που ξεχωρίζει στο πρόγραμμά της είναι το hip thrust.

Hip Thrust – Η άσκηση για γλουτούς που κάνει θαύματα

Αν δεν το έχεις δοκιμάσει ακόμα, ήρθε η ώρα να βάλεις το hip thrust στο πρόγραμμά σου. Πρόκειται για μια δυναμική άσκηση που στοχεύει κυρίως στους γλουτούς, αλλά ενεργοποιεί και τη πίσω αλυσίδα του σώματος -δηλαδή τους δικεφάλους των μηρών, τον κορμό και τη μέση σου.

Καθώς σπρώχνεις τη λεκάνη σου προς τα πάνω με αντίσταση (συνήθως με μπάρα ή βαράκια πάνω στους γοφούς), δουλεύεις απομονωμένα τους γλουτιαίους μυς, κάτι που πολλές άλλες ασκήσεις δεν καταφέρνουν με την ίδια ακρίβεια.

Το hip thrust:

σε βοηθά να σμιλέψεις γρήγορα και στοχευμένα τη περιοχή των γλουτών

ενισχύει τη σταθερότητα και τη δύναμή σου

βελτιώνει τη στάση του σώματός σου

αυξάνει την αθλητική σου απόδοση (ειδικά αν κάνεις τρέξιμο ή άλματα)

Πηγή: govastilrto.gr

