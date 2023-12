Μεξικό: Οι «εξωγήινες μούμιες» έχουν DNA άγνωστης προέλευσης, λέει ερευνητής

Πυκνώνει το μυστήριο με τις μούμιες που παρουσίασε ερευνητής στο Μεξικό ως μούμιες εξωγήινων όντων καθώς η ανάλυση του DNA έδειξε κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα για την προέλευσή τους.

Ο Χάιμε Μαουσάν είχε υποστηρίξει τον Σεπτέμβριο -και μάλιστα ενόρκως ενώπιον των Μεξικανών βουλευτών- ότι οι μούμιες «δεν αποτελούν μέρος της εξέλιξης της ζωής στη Γη».

Όπως ισχυρίστηκε, πρόκειται για πτώματα ηλικίας περίπου 1.000 ετών που είχαν βρεθεί το 2017 σε ορυχεία στο Κούσκο, πόλη στο Περού, πάνω στις Άνδεις. Η πόλη είναι γεμάτη με ερείπια από την εποχή των Ίνκας που μεσουρανούσαν πριν από μια χιλιετία.

Scientists unveiling two alleged alien corpses took place in Mexico, which are retrieved from Cusco, Peru. pic.twitter.com/rjfz9IMf37

— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) September 13, 2023