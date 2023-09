Ανταρκτική: Οι πάγοι φέτος συρρικνώθηκαν περισσότερο από ποτέ

Η μέγιστη έκταση του στρώματος πάγου στην Ανταρκτική ήταν φέτος μικρότερη κατά 1,03 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα σε σύγκριση με το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ, με την απώλεια να ισοδυναμεί σε έκταση που είναι διπλάσια της Γαλλίας.

Όπως ανακοίνωσε χθες Δευτέρα(25/09) το Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Χιονιού και Πάγου (NSIDC) στις ΗΠΑ, ο σχηματισμός πάγου στην Ανταρκτική έφθασε στο ανώτατο επίπεδο φέτος και η μέγιστη έκταση δεν ήταν τόσο μικρή από τότε που ξεκίνησαν επιστημονικές καταγραφές.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι θαλάσσιοι πάγοι λιώνουν το καλοκαίρι και οι σχηματισμοί τους ανακάμπτουν τον χειμώνα.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, η μέγιστη φετινή έκταση των πάγων στην Ανταρκτική υπολογίστηκε σε 16,96 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με το NSIDC. Πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ από το 1979, με μεγάλη διαφορά από το προηγούμενο, υπογραμμίζεται.

On September 10, Antarctic sea ice likely reached its annual maximum extent of 16.96 million square kilometers (6.55 million square miles). This the lowest sea ice maximum in the 1979 to 2023 sea ice record by a wide margin. https://t.co/y7LJie6xff pic.twitter.com/XQ7LwWAzaG

