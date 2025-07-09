9 Ιουλίου: Γιατί η σημερινή μέρα θα είναι η πιο σύντομη στην ιστορία

Αν η σημερινή ημέρα (9/7) σας φαίνεται ακόμη πιο σύντομη από μια συνηθισμένη μέρα αν και έχετε ατελείωτα πράγματα να κάνετε, υπάρχει ένα επιστημονικό φαινόμενο που ευθύνεται γι'αυτό, λένε οι επιστήμονες.

Η Σελήνη έχει μετακινηθεί πιο κοντά στους πόλους, με αποτέλεσμα η Γη να περιστρέφεται πιο γρήγορα αυτόν τον μήνα, εξηγούν οι ειδικοί

Η εν λόγω ουράνια επιτάχυνση θα αφαιρέσει σήμερα από 1,3 έως 1,6 χιλιοστά του δευτερολέπτου από το τυπικό 24ωρο, με αποτέλεσμα να έχουμε τη συντομότερη ημέρα στην καταγεγραμμένη ιστορία.

Η περιστροφή της Γης δεν είναι σταθερή. Επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως οι παλιρροϊκές δυνάμεις της Σελήνης, οι γεωλογικές διεργασίες, οι καιρικές συνθήκες στην στρατόσφαιρα και οι μετακινήσεις μαζών στο εσωτερικό του πλανήτη. Η τελευταία αυτή διαταραχή θα είναι η έκτη του είδους της από το 2020. Και όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, θα ακολουθήσουν κι άλλες.

Η 22η Ιουλίου και η 5η Αυγούστου αναμένεται να είναι αντίστοιχα σύντομες, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Συστημάτων Περιστροφής και Αναφοράς της Γης (IERS). Ο οργανισμός είναι υπεύθυνος να διαχειριστεί τελικά το «αρνητικό εμβόλιμο δευτερόλεπτο» που θα προκύψει από αυτή τη σειρά συντομευμένων ημερών. Αυτό θα οδηγήσει στην πρώτη τέτοιου είδους ρύθμιση του παγκόσμιου ρολογιού.

Η ιστορική αυτή αλλαγή αναμένεται να γίνει το 2029. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την πρώτη προσαρμογή του ρολογιού αυτού του είδους. «Θα είναι μια πρωτοφανής κατάσταση και μια μεγάλη υπόθεση», δήλωσε προηγουμένως ο Duncan Agnew, γεωφυσικός στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο. «Δεν πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή στην περιστροφή της Γης που θα οδηγήσει σε κάποια καταστροφή ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι κάτι αξιοσημείωτο», πρόσθεσε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

