Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή η κόρη των γιατρών - Στο μικροσκόπιο οι ουσίες και οι λογαριασμοί

Τρία βασικά μέτωπα βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών, τα τοξικολογικά ευρήματα και ένας τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό με εκατομμύρια ευρώ.

Η νεαρή καλείται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή, καθώς η μαρτυρία της θεωρείται σημαντική για τους ισχυρισμούς της μητέρας της, σύμφωνα με τους οποίους είχε υποβληθεί και η ίδια σε πλασμαφαίρεση περίπου δέκα ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή. Από την πλευρά του, ο πατέρας της φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, στα οποία, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, εντοπίστηκαν βενζοδιαζεπίνες και προποφόλη. Στο πλαίσιο της έρευνας διερευνάται υπό ποιες συνθήκες χορηγήθηκαν οι ουσίες και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατρικές διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος φέρεται να έχει εντοπίσει τραπεζικό λογαριασμό σε ευρωπαϊκή χώρα, ο οποίος συνδέεται με τους δύο γιατρούς και περιέχει εκατομμύρια ευρώ. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την προέλευση των χρημάτων και το ενδεχόμενο να συνδέονται με παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις καταθέσεις και την αξιολόγηση των ευρημάτων να αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

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