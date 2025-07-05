Θρίλερ για νεαρή: Επιδειξίας την καταδίωκε στους δρόμους

Τις πιο εφιαλτικές στιγμές της ζωής της έζησε μία 23χρονη τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Ίλιον.

Ημίγυμνος άνδρας την ακολούθουσε επίμονα στους σκοτεινούς δρόμους της περιοχής, βγάζοντας άναρθρες κραυγές, κρύβοντας το πρόσωπό του πίσω από αυτοκίνητα και προσπαθώντας να την πλησιάσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 01:50 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν η κοπέλα επέστρεφε από βραδινή έξοδο. Οι φίλοι της την άφησαν στην οδό Καππαδοκίας, στους Αγίους Αναργύρους, εκεινη κατευθύνθηκε προς το σπίτι της, το οποίο είναι πολύ κοντά στο σημείο. Ξαφνικά αντιλήφθηκε ότι κάποιος την ακολουθεί. Γύρισε το κεφάλι της και «πάγωσε». Είδε έναν άγνωστο άνδρα, ηλικίας περίπου 30 ετών, αξύριστο, ο οποίος φορούσε μόνο μπλούζα, ήταν γυμνός από τη μέση και κάτω, την καταδίωκε και ούρλιαζε.

Όπως φέρεται να είπε η ίδια στους αστυνομικούς, άρχισε να τρέχει και να κινείται προς τη Θηβών με εκείνο αρχικά να κρύβεται πίσω από αυτοκίνητα, στη συνέχεια να τρέχει προς το μέρος της και τελικά να εξαφανίζεται.

Η ψυχραιμία της και η απόφασή της να αλλάξει κατεύθυνση και να κινηθεί προς τη Θηβών φαίνεται πως απέτρεψε τα χειρότερα. Αμέσως κάλεσε τους φίλους της, που έσπευσαν στο σημείο, ενώ στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση μέσω του 100.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν αναζητήσεις στην περιοχή. Αρχικά ο επιδειξίας διέφυγε μέσα από στενά της οδού Καππαδοκίας, αλλά στις 2:20 τα ξημερώματα, περίοικοι ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι ένας άνδρας χωρίς παντελόνι είχε εισβάλει στον προαύλιο χώρο του 6ου Λυκείου Ιλίου.

Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. εισήλθε στο σχολείο και εντόπισε τον ύποπτο κρυμμένο πίσω από θάμνους, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, επιχείρησε να πηδήξει την περίφραξη, χωρίς επιτυχία. Οι αστυνομικοί, παρά την σθεναρή αντίστασή του, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Ο δράστης είναι 43 ετών και είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί, έχοντας εκτίσει ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

