S.O.S για τα εσπεριδοειδή: Το έντομο - καραντίνα που εξαπλώνεται ραγδαία

Μια σοβαρή απειλή αντιμετωπίζουν τα εσπεριδοειδή της χώρας μας, καθώς το επιβλαβές έντομο Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης (Aleurocanthus spiniferus) παρουσιάζει ραγδαία εξάπλωση τόσο σε μεγάλες αγροτικές καλλιέργειες όσο και στο αστικό πράσινο. Το έντομο, το οποίο αποτελεί οργανισμό καραντίνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντοπίστηκε πρόσφατα σε έντονη έξαρση σε περιοχές της Αττικής (όπως το Παλαιό Φάληρο και το Ψυχικό), στην Άρτα, στην Αργολίδα και στη Θεσπρωτία, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση στις φυτοϋγειονομικές αρχές.

Ποιο είναι το έντομο και πώς δρα

Με καταγωγή από τη Νοτιοανατολική Ασία, ο Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2016 (στην Κέρκυρα). Το έντομο εγκαθίσταται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, όπου σχηματίζει πυκνές αποικίες και απομυζά τους χυμούς του φυτού.



Το μεγαλύτερο πρόβλημα προκύπτει από τα μελιτώδη εκκρίματα που παράγει σε μεγάλες ποσότητες. Πάνω σε αυτά αναπτύσσεται ο μύκητας της καπνιάς, ο οποίος καλύπτει τα φύλλα και τους καρπούς με ένα πυκνό, μαύρο στρώμα.

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Αυτό εμποδίζει τη φωτοσύνθεση, εξασθενεί το δέντρο, προκαλεί φυλλόπτωση, καθιστά τους καρπούς μη εμπορεύσιμους και, σε ακραίες περιπτώσεις, οδηγεί σε ξήρανση του φυτού.



Εκτός από τις πορτοκαλιές, λεμονιές, μανταρινιές και νεραντζιές, το έντομο έχει τεράστιο εύρος ξενιστών και προσβάλλει επίσης το αμπέλι, τον λωτό, την αχλαδιά, καθώς και καλλωπιστικά φυτά όπως οι τριανταφυλλιές.

Τρόποι αντιμετώπισης και διαχείρισης

Καθώς η αποκλειστική χρήση χημικών εντομοκτόνων έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική, η αντιμετώπιση βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική:





1. Βιολογική Καταπολέμηση: Αποτελεί το πιο ελπιδοφόρο όπλο. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο υλοποιεί προγράμματα απελευθέρωσης ωφέλιμων παρασιτοειδών εντόμων (όπως τα Encarsia smithi και Amitus hesperidum), τα οποία γεννούν τα αυγά τους στις προνύμφες του αλευρώδη και μειώνουν φυσικά τον πληθυσμό του.



2. Καλλιεργητικά Μέτρα: Σωστό κλάδεμα για τον καλύτερο αερισμό και φωτισμό του εσωτερικού της κόμης των δέντρων, καθώς και καταστροφή των προσβεβλημένων κλάδων.



3. Ήπια Μέσα για Αστικούς Κήπους: Για δέντρα σε αυλές και πεζοδρόμια, οι ειδικοί συστήνουν σχολαστική πλύση της κάτω επιφάνειας των φύλλων με διάλυμα πράσινου σαπουνιού. Μια αποτελεσματική συνταγή ανά 1 λίτρο νερού περιλαμβάνει 15 γραμμάρια τριμμένο πράσινο σαπούνι και 5 ml οινόπνευμα.



4. Εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά: Όπου κρίνεται απαραίτητο από γεωπόνους, χρησιμοποιούνται σκευάσματα με δραστικές ουσίες όπως το Acetamiprid, το Spirotetramat ή λιπαρά οξέα.



Οι καλλιεργητές και οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν τακτικά τα δέντρα τους (κυρίως από Μάιο έως Οκτώβριο) και, σε περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων, να ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).

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