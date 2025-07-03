Πυρκαγιά: Τι είναι το φαινόμενο της κηλίδωσης και πώς την επηρεάζει

Με τις φωτιές τις τελευταίες μέρες να ξεσπούν η μία μετά την άλλη στην ελληνική επικράτεια, η προσοχή όλων στρέφεται στους τρόπους με τους οποίους εξελίσσονται και εξαπλώνονται αυτές οι πυρκαγιές. Ένα φαινόμενο που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ταχύτητα και την ένταση των πυρκαγιών είναι αυτό της «κηλίδωσης». Αλλά τι ακριβώς είναι η κηλίδωση και πώς επηρεάζει τις φωτιές;

Η κηλίδωση αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία οι φωτιές δημιουργούν μικρές νέες εστίες, απομακρυσμένες από το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς. Αυτές οι νέες εστίες προκύπτουν όταν θερμά σωματίδια, όπως αναζωπυρώματα ή καυτές στάχτες, μεταφέρονται από τους ανέμους σε γειτονικές περιοχές και προκαλούν νέα σημεία ανάφλεξης. Το φαινόμενο αυτό καθιστά πολύ πιο δύσκολη την προσπάθεια κατάσβεσης, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλαπλές εστίες ταυτόχρονα.

Το φαινόμενο της κηλίδωσης, λοιπόν, αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε γρήγορη και απρόβλεπτη εξάπλωση της πυρκαγιάς, επιβαρύνοντας την κατάσταση και αυξάνοντας τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Ο Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, είχε εξηγήσει σε ανάρτησή του στο παρελθόν τι ακριβώς είναι το εν λόγω φαινόμενο:

«Καθώς η βλάστηση που καίγεται δεν περιέχει μεγάλα ποσά υγρασίας (είναι δηλαδή πολύ ξερή), αυξάνεται η παραγωγή καυτρών (οι «σπίθες» που φαίνονται να αιωρούνται πάνω από τη φλόγα). Με τη βοήθεια και του ανέμου, οι καύτρες αυτές μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και όταν πλέον πέσουν επάνω σε άκαυτη, ξερή βλάστηση να οδηγήσουν άμεσα στην έναρξη μιας νέας εστίας.

Σε περιπτώσεις όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι και η βλάστηση είναι σε κρίσιμα εύφλεκτη κατάσταση, όπως δυστυχώς συμβαίνει με τη δασική πυρκαγιά του Βαρνάβα, οι κηλιδώσεις που εκδηλώνονται μπορούν να έχουν χαοτικό χαρακτήρα, επιταχύνοντας το ρυθμό εξάπλωσης της φωτιάς και αυξάνοντας τη διακινδύνευση όσων επιχειρούν από το έδαφος».

Διαβάστε επίσης:

