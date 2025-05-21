Πανεπιστήμια: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν σε άλλες σχολές

Από σήμερα, Τετάρτη 21 Μαΐου έως και την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025 και ώρα 14:00, οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας, οι οποίοι έχουν εισαχθεί μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025 – 2026.

Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής δύναται να υποβάλλει αίτηση μετακίνησης προς ένα ΑΕΙ της ημεδαπής της επιλογής του και να δηλώσει έως τρία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου ΑΕΙ προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης.

Η ηλεκτρονική αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αναρτώνται στην ψηφιακή πλατφόρμα, με ευθύνη του αιτούντα:

– Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας.

– Βεβαίωση σπουδών του Τμήματος / της Μονοτμηματικής Σχολής.

– Σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV.

– Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο ΑΕΙ.

Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής / φοιτήτρια δύναται να συνυποβάλλει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κρίνει ότι αυτά δύνανται να συμβάλουν θετικά στην αξιολόγηση τους αιτήματος του (π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού, αντίγραφο τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών).

Η αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://internalerasmus.it.minedu.gov.gr.

Για την είσοδο στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (πχ φοιτητική Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ) του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Θα ανασταλεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής / μετακίνησης το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025 – 2026, για όσους φοιτητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας το προαναφερόμενο εξάμηνο.

Περαιτέρω, φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση για κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή / μετακίνηση το χρονικό διάστημα 8 έως 16 Μαΐου 2025, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς κάθε ΑΕΙ και αξιολογούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος / της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στις συνημμένες Υπουργικές Αποφάσεις.

Το ΦΕΚ για την εσωτερική κινητικότητα εδώ.

Το ΦΕΚ με την τροποποίηση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Γέννησε στη μπανιέρα, έβαλε το βρέφος στη σακούλα και το πέταξε στα σκουπίδια

Παραδόθηκε ο σύντροφος της μητέρας που κατηγορείται για την κακοποίηση των δύο παιδιών

Βενιζέλειο: Στον "αέρα" τα τακτικά χειρουργεία - Γρίφος χωρίς λύση οι ελλείψεις αναισθησιολόγων