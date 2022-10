ΟΗΕ: Εκτίμηση «σοκ» για τον πληθυσμό της Ελλάδας - Πόσο θα έχει μειωθεί έως το 2100

Εφιαλτικές είναι οι προβλέψεις του ΟΗΕ για την μείωση του πληθυσμού της χώρας μας μέχρι το 2100.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του οργανισμού, η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στον πληθυσμό της παγκοσμίως!

Πιο συγκεκριμένα, η χώρα μας από το 2022 έως το 2100 θα παρουσιάσει μείωση της τάξης του 39%.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως.

Πιο συγκεκριμένα, το 2100 η Ελλάδα θα είναι η χώρα με την έβδομη μεγαλύτερη συρρίκνωση πληθυσμού, ο οποίος τότε θα είναι 6,38 εκατ. άτομα από 10,38 εκατ. που είναι σήμερα.

Based on current fertility rates and age structures, here are the largest declines in population expected by the UN from 2022 to 2100:

🇰🇷 South Korea –53%

🇺🇦 Ukraine –49%

🇨🇳 China –46%

🇨🇺 Cuba –42%

🇵🇱 Poland –42%

🇯🇵 Japan –41%

🇬🇷 Greece –39%

🇮🇹 Italy –38%

🇹🇭 Thailand –38%

— Edouard Mathieu (@redouad) October 21, 2022